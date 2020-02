“ライジングスター”とはよく言ったもので、スターになる選手が階段を駆け上っていくときというのはあっという間だ。モナコ時代のキリアン・ムバッペがそうであったし、今冬からドルトムントに加わったアーリング・ハーランドもまさに今、階段を一段飛ばしで上っている。

ことブンデスリーガに関して言えば、新たなスターになる可能性を秘めているのはハーランドだけではない。

バイエルン・ミュンヘンのアルフォンソ・デイヴィスもトップ選手になる素質を備えている。『Transfermarkt』では、ハーランドが市場価値を6000万ユーロ(約72億円)に高めた傍らで、デイヴィスも4000万ユーロ(約48億円)へとアップし、その将来性は専門サイトも認めるところだ。

デイヴィスはハーランドと同じ19歳で、すでにカナダ代表としてプレー。2018年1月に、MLS(メジャーリーグ・サッカー)のバンクーバー・ホワイトキャップスから加入した。カナダの逸材という触れ込みで海を渡った若者は本職ウィンガーでありながら、今シーズンはリュカ・エルナンデスやニクラス・ジューレの負傷もあり、左サイドバックに定着。公式戦22試合に出場して昨年12月にはバイエルンの月間最優秀選手に選出、『WhoScored』では欧州5大リーグの左サイドバックとしてトップの評価点(7.53)をマークするなど進境は著しい。

その魅力は何と言ってもスピード。チーム随一の俊足でカウンターを浴びた際には瞬時に駆けつける。ハンジ・フリック監督も「守備ではスピードがあるし、とても重要な存在だよ。カバーリングに彼のスピードが必要なんだ」と舌を巻く。

本人はウィングからサイドバックへのコンバートについて「難しくはなかった」と話すが、サイドバックとしての“イロハ”はまだまだ学んでいる最中。特にポジションやマインドの面で改善の余地があったという。

「左SBはすべてが異なるね。今までの僕のマインドは常に攻撃、攻撃だった。今は守備、守備だね。今は攻撃したいときでも、僕の後ろにいる選手にも気を付けなければならない。そうしないとロングボールを入れられたときに、大きな問題になりうるからね」

