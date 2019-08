ドルトムントは難敵ボルシアMG、日本人対決の可能性も…DFBポカール2回戦ドロー発表

DFBポカールは18日、2回戦の対戦カードが決定した。

ブンデスリーガ開幕の前週に行われたDFBポカールの1回戦。昨季王者バイエルンやドルトムントが順当に勝利を収め、鎌田大地(フランクフルト)や大迫勇也(ブレーメン)がゴールを挙げるなど、一部クラブが順当に初戦を突破している。

そして18日、2回戦の組み合わせが決定。ドルトムントは難敵ボルシアMGと対戦することとなった。また、王者バイエルンは2部のボーフムと、昨季準優勝のライプツィヒはヴォルフスブルクと激突。長谷部誠と鎌田所属のフランクフルトは宮市亮所属のザンクト・パウリ、伊藤達哉所属ハンブルガーSVは遠藤航が加入したシュトゥットガルトと相まみえる。

以下、 2回戦組み合わせ。

カイザースラウテルン vs ニュルンベルク

SCフェール vs キール

デュースブルク vs ホッフェンハイム

ザールブリュッケン vs ケルン

ダルムシュタット vs カールスルーエ

レヴァークーゼン vs パーダーボルン

フライブルク vs ウニオン・ベルリン

デュッセルドルフ vs エルツゲビルゲ・アウエ

ボーフム vs バイエルン

ビーレフェルト vs シャルケ

ドルトムント vs ボルシアMG

ヘルタ vs ディナモ・ドレスデン

ヴォルフスブルク vs ライプツィヒ

ブレーメン vs ハイデンハイム

ハンブルガーSV vs シュトゥットガルト

ザンクト・パウリ vs フランクフルト