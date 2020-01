トッテナムDFウォーカー＝ピータースがサウサンプトンに加入…6月までの期限付き移籍

プレミアリーグのサウサンプトンが、トッテナムDFカイル・ウォーカー=ピータースを獲得したことを発表した。契約期間は今季後半戦限定の2020年6月まで。

ウォーカー=ピータースは自身のSNSを通して「セインツでの新しいチャレンジが待ちきれないよ。この期限付き移籍を嬉しく思うし、楽しみで仕方がない」と意気込みを示している。

1997年生まれ、現在22歳のウォーカー=ピータースはトッテナム生え抜きの右サイドバックで、17-18シーズンにトップ昇格。だがその後トッテナムではなかなか出場機会に恵まれず、今季はプレミアリーグで3試合に出場。UEFAチャンピオンズリーグ、カラバオカップなどのコンペティションを含めても全公式戦出場数は5に留まっていた。

サウサンプトンは右サイドバックのポルトガル代表DFセドリック・ソアレスに移籍の話が浮上しており、ヤン・ヴァレリーは負傷で2カ月近く離脱している。ウォーカー=ピータースは右サイドの新戦力として期待を集める存在となっている。

