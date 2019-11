チェルシー20歳MFの“神対応”に称賛続々！ファンの子供へサイン入りシャツを送ると宣言

イングランド代表MFメイソン・マウントがSNSで見せた対応が、大きな話題となっている。

今年9月に代表デビューを果たし、以降3回連続で招集されているマウント。14日に行われたEURO2020予選モンテネグロ戦でも先発し、70分までプレー。1アシストを記録するなど、7-0の大勝と本戦出場決定に大きく貢献した。

そんな20歳の俊英に対し、試合後にあるファンがツイッターでリプライを送っている。そこには、そのファンの息子が「マウント:シャツをくれませんか?」と書かれたボードを試合中に掲げている写真とともに、「息子はあなたに会えて心から喜んでいた。サインを見ることはなかったのでがっかりしていたから、あなた宛てにツイートするかどうか尋ねてみた。私のマスコット! 誇りに思う!」と綴られている。

すると、このツイートにマウントが反応。引用する形で「ハイ、ケリー。あなたの息子にサイン入りのシャツを喜んで送りたいよ! メッセージを送ってほしい。なんとかするよ……いつもサポートありがとう!」と投稿している。

Hey Keeley, I would love to send your son a signed shirt! Please message me and I’ll get that sorted... and thanks for the support! https://t.co/rI5NnPeewx