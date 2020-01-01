ソウザは含まれず…C大阪が新シーズンの背番号を発表！小池裕太が「4」を着用
セレッソ大阪は12日、2020シーズンの背番号が決定したことを発表した。
C大阪は2019年、スペイン人のミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘してシーズンをスタート。明治安田生命J1リーグでは序盤戦こそ第2節から第9節にかけての8試合で1勝2分け5敗と苦しんだが、その後は堅い守備をベースに勝ち点を積み上げ、最終的には5位で終えた。その戦いぶりを表すように、昨年はリーグ最少の失点数を記録している。
新シーズンに向けてさらなる上積みを目指すC大阪は、FW豊川雄太をオイペン、小池裕太をシント＝トロイデンVVから獲得した。その他、複数の選手を期限付き移籍から復帰させ、下部組織からも4名を引き上げ。また、日本代表として昨年のU-17ワールドカップで印象的なプレーを披露したFW西川潤が、桐光学園高校からの正式加入を果たす。
背番号は小池が「4」を着用し、豊川が「32」。西川は特別指定選手としてプレーした昨年の「51」から「49」に変更となった。その他、「8」はFW柿谷曜一朗、「10」はMF清武弘嗣が引き続き背負っている。なお、MFソウザの名前は今回発表されたリストに含まれなかった。
新シーズンの背番号は以下の通り。
1 GK 永石拓海[←山口／復帰]
2 DF 松田陸
3 MF 木本恭生
4 DF 小池裕太［←シント＝トロイデンVV（ベルギー）／完全移籍］
5 MF 藤田直之
6 MF レアンドロ・デサバト
8 FW 柿谷曜一朗
9 FW 都倉賢
10 MF 清武弘嗣
13 FW 高木俊幸
14 DF 丸橋祐介
15 DF 瀬古歩夢
16 DF 片山瑛一
17 MF 坂元達裕［←山形／完全移籍］
18 FW 鈴木孝司
19 FW 澤上竜二
20 FW ブルーノ・メンデス
21 GK キム・ジンヒョン
22 DF マテイ・ヨニッチ
24 FW ウェリング・ピアス
25 MF 奥埜博亮
26 MF 秋山大地[←山形／復帰]
27 GK アン・ジュンス[←鹿児島／復帰]
28 FW 中島元彦
29 MF 島村拓弥［←京都／期限付き移籍］
30 MF 喜田陽[←福岡／復帰]
31 FW 山内寛史[←町田／復帰]
32 FW 豊川雄太［←KASオイペン（ベルギー）／完全移籍］
33 FW タワン
34 FW 山田寛人[←琉球／復帰]
38 MF 西本雅崇
39 DF 庄司朋乃也[←大分／復帰]
40 FW 安藤瑞季
41 MF 松本凪生［←C大阪U-18／昇格］
42 FW 藤尾翔太［←C大阪U-18／昇格］
43 DF 西尾隆矢［←C大阪U-18／昇格］
44 DF 吉馴空矢［←C大阪U-18／昇格］
45 GK 茂木秀
46 DF 田平起也[←神戸弘陵学園高／新加入]
47 MF 前川大河[←福岡／復帰]
49 MF 西川潤[←桐光学園高／新加入]