ソウザは含まれず…C大阪が新シーズンの背番号を発表！小池裕太が「4」を着用

セレッソ大阪は12日、2020シーズンの背番号が決定したことを発表した。

C大阪は2019年、スペイン人のミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘してシーズンをスタート。明治安田生命J1リーグでは序盤戦こそ第2節から第9節にかけての8試合で1勝2分け5敗と苦しんだが、その後は堅い守備をベースに勝ち点を積み上げ、最終的には5位で終えた。その戦いぶりを表すように、昨年はリーグ最少の失点数を記録している。

新シーズンに向けてさらなる上積みを目指すC大阪は、FW豊川雄太をオイペン、小池裕太をシント＝トロイデンVVから獲得した。その他、複数の選手を期限付き移籍から復帰させ、下部組織からも4名を引き上げ。また、日本代表として昨年のU-17ワールドカップで印象的なプレーを披露したFW西川潤が、桐光学園高校からの正式加入を果たす。

背番号は小池が「4」を着用し、豊川が「32」。西川は特別指定選手としてプレーした昨年の「51」から「49」に変更となった。その他、「8」はFW柿谷曜一朗、「10」はMF清武弘嗣が引き続き背負っている。なお、MFソウザの名前は今回発表されたリストに含まれなかった。

新シーズンの背番号は以下の通り。

1 GK 永石拓海[←山口／復帰]

2 DF 松田陸

3 MF 木本恭生

4 DF 小池裕太［←シント＝トロイデンVV（ベルギー）／完全移籍］

5 MF 藤田直之

6 MF レアンドロ・デサバト

8 FW 柿谷曜一朗

9 FW 都倉賢

10 MF 清武弘嗣

13 FW 高木俊幸

14 DF 丸橋祐介

15 DF 瀬古歩夢

16 DF 片山瑛一

17 MF 坂元達裕［←山形／完全移籍］

18 FW 鈴木孝司

19 FW 澤上竜二

20 FW ブルーノ・メンデス

21 GK キム・ジンヒョン

22 DF マテイ・ヨニッチ

24 FW ウェリング・ピアス

25 MF 奥埜博亮

26 MF 秋山大地[←山形／復帰]

27 GK アン・ジュンス[←鹿児島／復帰]

28 FW 中島元彦

29 MF 島村拓弥［←京都／期限付き移籍］

30 MF 喜田陽[←福岡／復帰]

31 FW 山内寛史[←町田／復帰]

32 FW 豊川雄太［←KASオイペン（ベルギー）／完全移籍］

33 FW タワン

34 FW 山田寛人[←琉球／復帰]

38 MF 西本雅崇

39 DF 庄司朋乃也[←大分／復帰]

40 FW 安藤瑞季

41 MF 松本凪生［←C大阪U-18／昇格］

42 FW 藤尾翔太［←C大阪U-18／昇格］

43 DF 西尾隆矢［←C大阪U-18／昇格］

44 DF 吉馴空矢［←C大阪U-18／昇格］

45 GK 茂木秀

46 DF 田平起也[←神戸弘陵学園高／新加入]

47 MF 前川大河[←福岡／復帰]

49 MF 西川潤[←桐光学園高／新加入]