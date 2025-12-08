“ジョーカー”として活躍の塩貝健人にNEC指揮官「本当に良い選手。試合を重ねるごとに成長している」

NECのディック・シュロイダー監督がFW塩貝健人の活躍を喜んだ。『ESPN』が伝えた。

NECは7日、エールディビジ第15節でフォレンダムと対戦。小川航基と佐野航大が揃って先発した一方で、塩貝はベンチスタートとなった。試合は2-2で迎えた終盤、途中出場の塩貝が決勝点を挙げ、3-2の勝利へ導いている。

塩貝はリーグ戦10試合で6点目。シュロイダー監督は「試合中、彼は僕に『ティ・アモ』と言ってくれた。スペイン語で話しかけてくるほどだ」と関係性の良さを明かしつつ、こう評価した。

「彼は本当に良い選手だし、出場したい気持ちも分かる。でも12月は難しい時期だからね。控え選手も含めて、チーム全員の力が必要なんだ。彼らはいつも喜んでいるわけではないけど、最終的にはチームのことを喜んでくれているんだ」

塩貝は交代出場でもその価値を証明している。2025年にはエールディビジで交代出場ながら10ゴールを記録し、クラース＝ヤン・フンテラールの記録に並んだ。シュロイダー監督はこれを贅沢な問題だと捉えているという。

「難しい問題だ。我々には小川航基がいるが、健人は試合を重ねるごとに成長し、他の選手を苦しめる素晴らしい才能を持っている。両ストライカーは互いに緊張感を保ち合っている」