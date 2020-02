サンプドリア吉田麻也、新ユニ姿をお披露目「一念岩をも通す」…ナポリ戦は間に合わず

サンプドリアは2日、公式ツイッターを更新し、日本代表DF吉田麻也の加入を歓迎した。

今冬の移籍期間最終日に7シーズン半を過ごしたサウサンプトンを離れ、出場機会を求めてサンプドリアに電撃移籍した吉田。今シーズン終了まで期限付きでの加入となり、下位に低迷するチームで残留争いを懸けて戦うことになる。

サンプドリアは2日、公式ツイッターを更新。イタリア語版と英語版の両アカウントで動画を掲載し、日本代表DFの加入を歓迎した。動画にはサンプドリアの背番号34のユニフォームに袖を通した吉田も登場。ジェノヴァ市内にあるキオッソーネ東洋美術館で侍の甲冑や仏像が展示された館内を歩き回り、佇む姿が収められている。吉田は動画の中で流ちょうな英語でコメント。「僕の国には、『一念岩をも通す』ということわざがあります。僕はかなり旅をし、自分自身の意思の力によりこの場所へと導かれました。これからはこのユニフォームのために戦っていきたいと思います」と決意を語っている。

サンプドリアは、イタリア語版で「一念岩をも通す。ようこそマヤ・ヨシダ」とコメント。英語版では、「君は意思の力でこれほど遠くまでやってきた。マヤ・ヨシダ、今から君は我々の仲間だ」と歓迎した。

𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒇𝒂𝒓.



Now you’re one of us, @MayaYoshida3. 🇯🇵 pic.twitter.com/wrAVVhEvCb