ウイイレアプリの最新作『eFootball ウイニングイレブン 2020』が10月31日よりサービス開始!

KONAMIはモバイルゲーム『ウイニングイレブン 2019』のアップデートを実施し、本日10月31日より『eFootball ウイニングイレブン 2020』の正式なサービスのスタートを発表した。

大人気モバイルゲーム『ウイニングイレブン』の最新作となる『eFootball ウイニングイレブン 2020』は、ウイニングイレブンシリーズのコンセプトである「最高の試合を対戦して楽しんでもらう」ことを目指して大きくアップデートを果たした。世界最大級のゲーム見本市である「E3 2019」において、Best Sports Gameを受賞した家庭用ゲーム版のゲームプレーをそのままモバイルで実現しており、高いレベルでの駆け引きがモバイルアプリでも楽しめる。

また、グローバルパートナーであるバルセロナやマンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、バイエルンといった欧州各国のトップクラブを新規搭載。さらに明治安田生命Jリーグをはじめとしたおなじみの搭載リーグライセンスに加えて、イタリア・セリエAなど数多くのライセンスも追加され、世界各地のクラブや選手がチームビルドの可能性を大きく広げてくれる。

独占搭載となるデイヴィッド・ベッカムやジーコ、フランチェスコ・トッティをはじめ、ディエゴ・マラドーナ、ガブリエル・バティストゥータ、オリバー・カーンといった、世界のサッカー史にその名を残す数々のレジェンドに加え、今作から新規追加となるレジェンドも続々と登場予定。サービスの開始と同時に様々なゲーム内イベントも用意されており、こちらも乞うご期待。

■「Jリーグ Players of the Week」は『eFootball ウイニングイレブン 2020』でも引き続き実施

また今春よりスタートした『ウイニングイレブン』を運営するKONAMIとスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」のコラボレーション、「Jリーグ Players of the Week」はウイイレアプリの最新作でも引き続きキャンペーンを継続。毎週金曜日にDAZNが配信する「Jリーグ プレビューショー」内でスペシャルコンテンツとして「Jリーグ Players of the Week」のコーナーが配信される。

また「ウイニングイレブン」からDAZNへ新規登録を行ったユーザーを対象にゲーム内アイテム 350myClubコインが毎月プレゼントされるキャンペーンも引き続き実施中だ。最新作『eFootball ウイニングイレブン 2020』ではiOSユーザーもキャンペーンの対象となる。なお、KONAMI IDを所有しており、ウイニングイレブンと連携をしている方が対象。

