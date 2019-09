イブラヒモヴィッチの南米行きはなし？ライオラ代理人が完全否定

ボカ・ジュニアーズがロサンゼルス・ギャラクシーFWズラタン・イブラヒモヴィッチをターゲットに定めているという報道が、代理人により否定された。

37歳となった今シーズン、MLS26試合で27ゴールと5アシストと破格の成績を残し続けているイブラヒモヴィッチ。数々のビッグクラブで活躍し、キャリア通算で33度にわたりタイトルを獲得してきたストライカーは、未だに衰えを感じさせない。

スペイン『アス』がある情報筋から得たとするところでは、そんなイブラヒモヴィッチに南米行きの噂が浮上しているという。ボカ・ジュニアーズのダニエル・アンジェリシ会長と、スポーティング・ディレクターのニコラス・ブルディッソ氏が獲得にゴーサインを出したとのことだ。

この動きにより、ボカはイブラヒモヴィッチ獲得に向けてこれからLAギャラクシーに対して具体的なオファーを提示することに。元スウェーデン代表FWの現行契約は12月末までとなっているが、サラリーの部分に克服しなければならない課題があるとされてた。

しかし、イブラヒモヴィッチの代理人を務めるミーノ・ライオラ氏は、自身の公式Twitterアカウントでボカからのオファーは来ていないと主張。「#fekenews」というハッシュタグが付けられており、かなり強いニュアンスで否定されている。

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews