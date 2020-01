アタランタがヘラクレスからU－20ドイツ代表左SBツィボラを獲得…契約は2024年まで

現地時間22日、セリエAのアタランタがU-20ドイツ代表DFレナート・ツィボラを獲得したと発表した。契約期間は2024年までの4年半で、背番号は7に決まった。

アタランタで正式契約を結んだあと、ツィボラは自身のSNSを通して「アタランタで新たにネラッズーロのカラーを身にまとうことを嬉しく思う。これまでプレーしたヘラクレスの今後の成功を祈っている。そしてヘラクレスでのサポートがなかったら僕はここまで歩みを進めることができなかった。関わったすべての人に感謝したい」とメッセージを発している。

1999年生まれ、現在20歳のツィボラはU-20ドイツ代表に名を連ねる左サイドバックで、下部組織時代からウニオン・ベルリン、ヘルタ・ベルリン、コットブスを渡り歩き、2015年夏にシャルケの下部組織に加わった。シャルケではトップチームになかなか昇格できず、2018年夏にエールディヴィジのヘラクレスに完全移籍。

今季ツィボラはオランダ1部でここまで19試合2ゴールの成績を残していた。なお、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるアタランタにおいて、ディボラは左ウイングバックが主戦場となる見通し。ドイツの若きサイドアタッカーはアタランタでも才覚を示すことができるのか、注目が集まる。

Happy to join the @Atalanta_BC family very excited to be wearing the colours ???? of such a historic club, and wishing all the best to @HeraclesAlmelo for the rest of the season. It has been a great time and without your support I wouldn't have made it this far.?? pic.twitter.com/AgAwBAcTvD