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デン・ハーグ
試合概要
ニュース
試合
所属選手
順位
デン・ハーグ 概要
元フェイエノールトの選手が好条件で移籍する可能性もあるが、ADOは 아직協力していない。
移籍情報
フェイエノールト
ユース代表のファン・ブレメン、度重なる不運の末に見事な移籍を果たす
移籍情報
バーゼル
FCユトレヒトは、かつての獲得候補スヴェン・ミスリンタットを巡り、激しい競争に直面している。
移籍情報
ユトレヒト
ADOは、今季16得点を挙げているPSVのストライカーの獲得を希望している。
移籍情報
PSVアイントホーフェン
オランダで信じられない事態！昇格には敗戦が必要。
オランダのFCデン・ボスは不可解な状況に直面している。敗戦が反而1部昇格への道を開く可能性があるのだ。
エールステ･ディヴィジ
FCデンボス 対 デン・ハーグ
ADOは、かつてアヤックスやPSVでプレーした若手を中心に、エールディヴィジ昇格を狙う。
移籍情報
詳細
詳細
順位
エールディビジ
直近成績
Pos
チーム
P
W
D
L
F
A
+/-
勝点
フォーム
1
デン・ハーグ
0
0
0
0
0
0
0
0
2
AZアルクマール
0
0
0
0
0
0
0
0
3
アヤックス
0
0
0
0
0
0
0
0
4
カンブール
0
0
0
0
0
0
0
0
5
エクセルシオール
0
0
0
0
0
0
0
0
詳細
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