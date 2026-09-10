アウクスブルク 概要

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バイエルンは彼に大きな期待を寄せていたが、その後になって土壇場で方針転換を行った。この対応が波紋を広げている。
アメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、アウクスブルクDFノアカイ・バンクスが今後の代表キャンプに向けた招集候補にはならないと明かした。同選手は代表チームでの将来について、アメリカとドイツの両方を巡ってまだ決断していないためだ。バンクスは3月、アメリカ代表からの招集検討対象から外れることを自ら選び、最終的にはワールドカップについても、アメリカとドイツのどちらで将来を歩むかを熟考していた。
【欧州・海外サッカー ニュース】フランクフルトの堂安律が先発に復帰した。
2026-2027シーズンのドイツDFBポカールの日程、各ラウンドの試合結果、対戦カード、放送・配信予定を紹介。優勝すると得られる出場権は？
バイエルンは、本来ルイス・ディアスのバックアップとして構想されていたそのウインガーを、最終的に再びブンデスリーガ内へ期限付き移籍させる。
【田中聡所属】2026-27ブンデスリーガ第1節、アウクスブルク対FCシャルケ04のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。