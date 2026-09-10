アウクスブルク 概要

ポチェッティーノ、USMNTキャンプへのバンクス招集は「検討できない」

アメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、アウクスブルクDFノアカイ・バンクスが今後の代表キャンプに向けた招集候補にはならないと明かした。同選手は代表チームでの将来について、アメリカとドイツの両方を巡ってまだ決断していないためだ。バンクスは3月、アメリカ代表からの招集検討対象から外れることを自ら選び、最終的にはワールドカップについても、アメリカとドイツのどちらで将来を歩むかを熟考していた。