ASEAN Championship
Tinjauan ASEAN Championship
ASEAN Championship, jadwal & hasil
Lainnya
Jumat, 14 Agustus
Sabtu, 15 Agustus
Senin, 17 Agustus
Selasa, 18 Agustus
Jumat, 21 Agustus
Selasa, 25 Agustus
Klasemen
Grp. A
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Vietnam
|4
|3
|1
|0
|13
|1
|12
|10
|2
|Singapore
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|3
|8
|3
|Indonesia
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|4
|Cambodia
|4
|1
|0
|3
|6
|10
|-4
|3
|5
|Timor-Leste
|4
|0
|0
|4
|0
|15
|-15
|0
Lainnya
Grp. B
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Thailand
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|10
|12
|2
|Malaysia
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|3
|Myanmar
|4
|2
|0
|2
|12
|7
|5
|6
|4
|Philippines
|4
|1
|0
|3
|5
|7
|-2
|3
|5
|Laos
|4
|0
|0
|4
|3
|20
|-17
|0