1 Vietnam 4 3 1 0 13 1 12 10 M M S M

2 Singapore 4 2 2 0 5 2 3 8 S S M M

3 Indonesia 4 2 1 1 9 5 4 7 S K M M

4 Cambodia 4 1 0 3 6 10 -4 3 K M K K