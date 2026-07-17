Kolaborasi Spesial, MNC Gandeng Youtuber Reza Arap Siarkan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026

Dini Putri menyebut hal ini menjadi sebuah sejarah karena untuk kali pertama di Indonesia, ada pertandingan sebuah turnamen besar yang ditayangkan di akun Youtube milik personal.

"Kami dari MNC dan Reza Arap sudah melakukan keputusan berkolaborasi, sesuatu yang pertama kali di Indonesia, di mana seorang Youtuber akan menjadi bagian penayangan sebuah event AFF HYUNDAI CUP 2026," ujar Dini

"Jadi di AFF ini akan muncul Reza Arap yang akan menyayangkan secara streaming live di channel Reza Arap. Selain itu Reza Arap juga akan melakukan banyak hal saat pertandingan, saat timnas main di Indonesia, tentu saja dia akan berada di Pakansari. Kemungkinan dia akan ada di belakang goal post," sambungnya.