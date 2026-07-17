Kolaborasi Spesial, MNC Gandeng Youtuber Reza Arap Siarkan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026

Nantinya pertandingan Rizky Ridho dkk di ASEAN Championship Hyundai 2026 bisa disaksikan secara streaming di akun Youtube pribadi Reza Arap, @ybrap, secara gratis. Tak hanya itu, Reza juga dijadwalkan hadir melakukan live streaming secara langsung di Stadion Pakansari.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi konferensi pers YB ON ASEAN CHAMPIONSHIP di MNC Tower, Kamis (16/7) siang WIB, yang dihadiri oleh Direktur MNC Grup Dini Putri, Direktur Digital Bisnis MNC Grup.Valencia Herliani Tanoesoedibjo, serta Reza Oktavian.