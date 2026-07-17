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Kolaborasi Spesial, MNC Gandeng Youtuber Reza Arap Siarkan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026

ASEAN Championship
Indonesia

MNC selaku pemegang hak siar ASEAN Championship Hyundai 2026 melakukan terobosan baru di dunia penyiaran, dengan menggandeng kreator konten Reza Oktavian alias Reza Arap dalam menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia di ajang tersebut.

Nantinya pertandingan Rizky Ridho dkk di ASEAN Championship Hyundai 2026 bisa disaksikan secara streaming di akun Youtube pribadi Reza Arap, @ybrap, secara gratis. Tak hanya itu, Reza juga dijadwalkan hadir melakukan live streaming secara langsung di Stadion Pakansari.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi konferensi pers YB ON ASEAN CHAMPIONSHIP di MNC Tower, Kamis (16/7) siang WIB, yang dihadiri oleh Direktur MNC Grup Dini Putri, Direktur Digital Bisnis MNC Grup.Valencia Herliani Tanoesoedibjo, serta Reza Oktavian.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Dini Putri menyebut hal ini menjadi sebuah sejarah karena untuk kali pertama di Indonesia, ada pertandingan sebuah turnamen besar yang ditayangkan di akun Youtube milik personal.

    "Kami dari MNC dan Reza Arap sudah melakukan keputusan berkolaborasi, sesuatu yang pertama kali di Indonesia, di mana seorang Youtuber akan menjadi bagian penayangan sebuah event AFF HYUNDAI CUP 2026," ujar Dini

    "Jadi di AFF ini akan muncul Reza Arap yang akan menyayangkan secara streaming live di channel Reza Arap. Selain itu Reza Arap juga akan melakukan banyak hal saat pertandingan, saat timnas main di Indonesia, tentu saja dia akan berada di Pakansari. Kemungkinan dia akan ada di belakang goal post," sambungnya.

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  • Reza Arap - ASEAN ChampionshipRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Tawarkan Banyak Program

    Sementara itu, tak hanya menawarkan live reaction dan tayangan streaming, Reza Arap juga mengungkapkan dirinya dan tim sudah merancang beberapa program pendukung untuk melengkapi kemeriahan turnamen ini.

    Sepanjang periode 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, Reza Arap akan memproduksi total 33 konten YouTube, terdiri dari 24 video highlight pertandingan, 6 episode Weekly Whistle, 2 video Challenge, dan 1 aftermovie penutup turnamen.

    "Ya program itu akan banyak banget. Akan ada beberapa program yang seru. Yang mungkin juga tidak dipandu oleh saya. Tapi ada guest star juga, akan ada beberapa yang nemenin juga ketika match. Mungkin ketika saya di stadion, akan ada yang di studio juga ada," jelasnya.

  • Berikan Pengalaman Baru

    Meski ini menjadi pengalaman baru, namun Reza Arap mengaku dirinya tidak memiliki persiapan khusus, karena semua persiapan lebih ke faktor teknis semata. Di lain sisi, ini juga memberikan warna baru bagi para penonton dalam menikmati sebuah pertandingan secara live streaming, yang lebih dari sekedar live reaction biasa.

    "Maksudnya persiapannya mungkin lebih ke teknis sih. Tapi kalau untuk pribadi, it will be new experience for me. Jadi aku pengen ngerasain semuanya dari nol. Oh bakal gimana ya? Jadi gak mau mikirin. Jadi saya pengen langsung turun ke lapangan, pengen ngerasain langsung gitu, euforianya, hype-nya seperti apa. Itu sih," kata Reza Arap.

    "Ekspektasi kami kebebasan dari berekspresi, dari program, dari host, dari gimmick, dari jokes, dari bahasa yang mungkin tidak bisa terjadi di konvensional, itu mungkin bisa terjadi di digital. Dan sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya, why me? Tapi ya, ya sudah terjadi," tuturnya.

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