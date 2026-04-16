Peluang Ke Semi-Final Piala AFF Menipis, Kurniawan Dwi Yulianto Tak Ingin Mental Pemain Timnas Indonesia U-17 Ambruk

Kendati dipaksa menelan kekalahan, Kurniawan tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya. Dia menyadari kekalahan ini memberikan tekanan besar kepada pemain di pertandingan terakhir grup, namun performa kerja keras anak asuhnya tidak boleh dipandang sebelah mata.

Kurniawan meminta publik tetap memberikan dukungan moral dibandingkan melontarkan kritik tajam yang bisa merusak kepercayaan diri para pemain. Menurutnya, perkembangan mental jauh lebih krusial dibandingkan sekadar hasil akhir, karena para pemain ini merupakan aset jangka panjang bagi sepakbola Indonesia.

“Kami mengendalikan pertandingan, tapi beberapa peluang tidak menjadi gol. Saya memohon maaf dengan hasil yang kurang memuaskan ini, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada semua pemain. Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi tim ke depan,” ucap Kurniawan.

“Saya mohon apa namanya kita tetap support adik-adik kita ini karena mereka masih di bawah 17 tahun," ucapnya. Saya tidak mau kekalahan ini menjatuhkan mental mereka, karena usia ini masih sensitif.”