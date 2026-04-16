Peluang Ke Semi-Final Piala AFF Menipis, Kurniawan Dwi Yulianto Tak Ingin Mental Pemain Timnas Indonesia U-17 Ambruk
Penguasaan Permainan Yang Tak Membuahkan Hasil
Langkah timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke semi-final Piala AFF U-17 2026 kini berada di ujung tanduk setelah dipaksa menyerah 1-0 dari Malaysia di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam WIB. Meski secara penguasaan bola timnas U-17 terlihat lebih unggul, efektivitas serangan balik Malaysia terbukti jauh lebih mematikan. Alih-alih mencetak gol, timnas U-17 justru kecolongan lewat skema bola mati pada menit ke-33. Sundulan akurat Mohammad Fareez yang memanfaatkan tendangan sudut Nur Azam gagal dihentikan kiper Noah Leo Duvert.
Masib Timnas U-17 Berada Di Ujung Tanduk
Hasil negatif ini membuat posisi Indonesia melorot ke peringkat tiga klasemen sementara Grup A. Walau memiliki poin sama tiga, tim besutan Kurniawan Dwi Yulianto ini kalah head-to-head dari Malaysia yang berada di posisi kedua. Keadaan ini memaksa Indonesia berada dalam situasi wajib menang di laga pamungkas melawan Vietnam di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (19/4), malam WIB, untuk menjaga asa lolos ke fase gugur, sambil berharap Malaysia mendapatkan hasil imbang atau kalah.
Kurniawan Berharap Mental Pemain Tetap Kuat
Kendati dipaksa menelan kekalahan, Kurniawan tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya. Dia menyadari kekalahan ini memberikan tekanan besar kepada pemain di pertandingan terakhir grup, namun performa kerja keras anak asuhnya tidak boleh dipandang sebelah mata.
Kurniawan meminta publik tetap memberikan dukungan moral dibandingkan melontarkan kritik tajam yang bisa merusak kepercayaan diri para pemain. Menurutnya, perkembangan mental jauh lebih krusial dibandingkan sekadar hasil akhir, karena para pemain ini merupakan aset jangka panjang bagi sepakbola Indonesia.
“Kami mengendalikan pertandingan, tapi beberapa peluang tidak menjadi gol. Saya memohon maaf dengan hasil yang kurang memuaskan ini, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada semua pemain. Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi tim ke depan,” ucap Kurniawan.
“Saya mohon apa namanya kita tetap support adik-adik kita ini karena mereka masih di bawah 17 tahun," ucapnya. Saya tidak mau kekalahan ini menjatuhkan mental mereka, karena usia ini masih sensitif.”
Sang Pelatih Sebut Peluang Belum Tertutup
Meski peluang lolos ke semi-final kini menipis, harapan belum sepenuhnya tertutup bagi Indonesia. Kurniawan menegaskan tim pelatih akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang. “Sepakbola itu apa pun bisa terjadi, kami akan berjuang 90 menit lawan Vietnam,” pungkasnya.