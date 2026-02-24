Timnas Indonesia
Seleksi Pemain Dimulai, Kurniawan Dwi Yulianto Tangani Timnas Indonesia U-17
Seleksi pemain timnas U-17 sudah dimulai di Yogyakarta
PSSI mulai melakukan proses seleksi untuk skuad timnas Indonesia U-17 yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF U-17 pada 11-23 April, dan Piala Asia U-17 di Arab Saudi dari 30 April hingga 17 Mei. Sedikitnya 42 pemain telah dipanggil guna mengikuti seleksi yang berlangsung di Lapangan Sepakbola Sekolah Internasional Yogyakarta mulai 23 hingga 28 Februari. Seleksi ini juga menjadi momen baru timnas Indonesia U-17, karena untuk kali pertama bakal dipimpin Kurniawan Dwi Yulianto.
Si Kurus resmi memimpin timnas U-17 menggantikan Nova
Kurniawan menggantikan posisi Nova Arianto yang menangani timnas U-20. Nova mundur sebagai pelatih timnas U-17 setelah beruji coba melawan China pada pertengahan bulan ini. Pengangkatan Si Kurus, sapaan Kurniawan, menandai pergeseran signifikan dalam hierarki kepelatihan tim muda. Dia menjadi asisten Indra Sjafri saat SEA Games 2023 yang sukses merebut medali emas. Si Kurus juga pernah menjadi bagian dari tim kepelatihan klub Serie A Como asuhan Cesc Fabregas.
Peserta seleksi diikuti pemain klub Liga 1 hingga akademi
Komposisi pemain yang mengikuti seleksi, pemanggilan 42 pemain ini merupakan sebaran hasil pembinaan usia muda di Indonesia. Para pemain berasal dari berbagai klub dan akademi sepak bola, di antaranya Persib Bandung, Bali United, Persik Kediri, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Madura United, PPLP Papua, hingga Erlangga FA. Para pemain ini akan menjalani pengujian ketat sepanjang minggu hingga skuad final mulai terbentuk.
Daftar 42 pemain seleksi timnas U-17
Kiper: Syahdan Caesar (ASIOP), Moh Fahrizal (Persib Bandung), Noah Leo Duvart (Bali United), Vito Fauza (Persijap Jepara).
Belakang: Waliyuddin Shofa A (Persib Bandung), Pandu Aryo (Persik Kediri), Putu Ekayana Yoga (Bali United), Farik Rizqi (Madura United), Shoyyo Himawan P (Persis Solo), Zidane Raditya Chandra (Persis Solo), M. Widi Fathillah (Persebaya Surabaya), Marthquin Yoku (PPLP Papua), M Rifaldi (Persija Jakarta), M Fata Fatihul Ihsan (PSS Sleman), Farrel Luckyta W (PSS Sleman), Made Arbi Ananta (Bali United), Rizki Qory Khatami (Persib Bandung), Gilbert G Wangge (Persita Tangerang), Handri Dimas Sulityo (Persik Kediri), Peres Akwila Tjoe (Persija Jakarta), M Daffa Prasetyo (Borneo FC), M Rauf (Bhayangkara Presisi).
Tengah: Fardan Faras Prawita (Borneo FC), Girly Andrade Guevara (Persik Kediri), Chico Jericho Y (ASIOP), Keanu Sanjaya (Bali United), Miraj Riski Sulaiman (Madura United), M Irgi Fahrezi (Erlangga FA), Alfredo Naraya N (Persebaya Surabaya), Abdul Galih R (Persib Bandung), Ridho (Persija Jakarta), I Komang Semadi (Bali United), Dava Yunna Adi (Persebaya Surabaya), Rohmat Nur H (PSM Makassar), M Rofiq Januar (Bhayangkara Presisi), Ichiro Akbar (Bhayangkara Presisi), Faisal Ade (Malut United).
Depan: Sean Rahman Castor (Persik Kediri), Fardhan Ary (Madura United), M Mierza F (Persik Kediri), M Hadza M (Borneo FC), Yohanes Yapagaimu (Safin Pati).
