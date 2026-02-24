Seleksi Pemain Dimulai, Kurniawan Dwi Yulianto Tangani Timnas Indonesia U-17

PSSI mulai melakukan proses seleksi untuk skuad timnas Indonesia U-17 yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF U-17 pada 11-23 April, dan Piala Asia U-17 di Arab Saudi dari 30 April hingga 17 Mei. Sedikitnya 42 pemain telah dipanggil guna mengikuti seleksi yang berlangsung di Lapangan Sepakbola Sekolah Internasional Yogyakarta mulai 23 hingga 28 Februari. Seleksi ini juga menjadi momen baru timnas Indonesia U-17, karena untuk kali pertama bakal dipimpin Kurniawan Dwi Yulianto.