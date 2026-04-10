Jumpa Di Final Piala AFF 2026, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Ambisi Patahkan Dominasi Thailand
Kemenangan Atas Vietnam Meloloskan Timnas Ke Final
Timnas futsal Indonesia dipastikan melangkah ke final Piala AFF 2026 setelah tim asuhan Hector Souto mencatat kemenangan 3-2 atas Vietnam dalam pertandingan semi-final di Nonthaburi Hall, Bangkok, pada Jumat (10/4). Dalam laga tersebut, Andarias Kareth sukses melesakkan dua gol pada menit kesembilan dan 13, serta Muhammad Sanjaya di menit ke-23. Sementara dua gol Vietnam dilesakkan Nguyen Da Hai dan Trinh Cong Dai. Hasil itu membuat timnas futsal akan menghadapi Thailand yang menyingirkan Australia dengan skor 4-3.
Mengakui Status Thailand Sebagai Favorit
Menghadapi laga final yang akan digelar, Minggu (12/4), pelatih Hector Souto mengakui Thailand merupakan favorit juara. Menurut Souto, kualitas individu dan pengalaman kolektif skuad Gajah Perang berada satu tingkat di atas peserta lainnya, meski timnas futsal pernah mengalahkan mereka dengan skor telak 5-2 di semi-final dua tahun lalu.
“Menurut pendapat saya, mereka benar-benar favorit [juara]. Tidak ada alasan mereka bukan favorit, karena mereka memiliki enam pemain yang sudah pernah bermain di Piala Dunia, yang sudah mencapai babak 16 besar di Piala Dunia,” ujar Souto.
“Jadi, kami hanya berada di sini untuk bersaing dengan siapa pun yang mencapai final, dan mencoba bersaing dengan mereka, tetapi tentu saja mereka adalah favorit. Karena banyak dari mereka juga pernah bermain bersama di klub sebelumnya.”
Timnas Futsal Tak Merasa Inferior Dari Tuan Rumah
Thailand juga merupakan pengoleksi 16 gelar juara di ajang ini. Faktor bermain di depan pendukung sendiri di Bangkok juga menjadi nilai tambah signifikan bagi Thailand untuk mengangkat trofi yang sempat 'diganggu' Indonesia dua tahun lalu.
Meski menaruh rasa hormat yang tinggi kepada kekuatan lawan, Souto menegaskan tim asuhannya sama sekali tidak merasa inferior saat harus bertarung di lapangan. Souto meyakini identitas bermain Indonesia serta mentalitas para pemain muda yang ditempa di liga domestik akan menjadi modal berharga untuk meredam dominasi tuan rumah.
“Kami akan mencoba memainkan permainan kami dan menjadi juara turnamen ini, karena kami berada di final,” tegas pelatih yang sukses membawa Indonesia menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 ini," kata Souto.
Souto Mewaspadai Pemain Klub Spanyol
Salah satu nama yang menjadi sorotan utama Souto adalah pivot andalan Thailand, Muhammad Osamanmusa. Pemain yang kini merumput di Liga Spanyol bersama Jimbee Cartagena itu dianggap sebagai ancaman terbesar, karena kemampuan teknisnya yang luar biasa.
“Satu pemain yang bermain di Spanyol sejak tiga atau empat tahun lalu, yaitu Osaman Muhammad, seorang pivot yang sangat bagus, pemain terbaik di kompetisi ini,” ungkap Souto.