Menghadapi laga final yang akan digelar, Minggu (12/4), pelatih Hector Souto mengakui Thailand merupakan favorit juara. Menurut Souto, kualitas individu dan pengalaman kolektif skuad Gajah Perang berada satu tingkat di atas peserta lainnya, meski timnas futsal pernah mengalahkan mereka dengan skor telak 5-2 di semi-final dua tahun lalu.

“Menurut pendapat saya, mereka benar-benar favorit [juara]. Tidak ada alasan mereka bukan favorit, karena mereka memiliki enam pemain yang sudah pernah bermain di Piala Dunia, yang sudah mencapai babak 16 besar di Piala Dunia,” ujar Souto.

“Jadi, kami hanya berada di sini untuk bersaing dengan siapa pun yang mencapai final, dan mencoba bersaing dengan mereka, tetapi tentu saja mereka adalah favorit. Karena banyak dari mereka juga pernah bermain bersama di klub sebelumnya.”