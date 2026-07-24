Ancaman Timnas Indonesia? Privat Mbarga, winger Bhayangkara FC yang sah dinaturalisasi Kamboja

Privat Mbarga, winger asal Kamerun yang kini membela Bhayangkara FC di Liga 1, resmi menjadi bagian dari skuad naturalisasi Timnas Kamboja untuk Piala AFF 2026. Status kewarganegaraannya sah sejak 2022, terlepas dari kariernya yang terus berlanjut di kompetisi Indonesia.