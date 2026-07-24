Privat Mbarga, winger asal Kamerun yang kini membela Bhayangkara FC di Liga 1, resmi menjadi bagian dari skuad naturalisasi Timnas Kamboja untuk Piala AFF 2026. Status kewarganegaraannya sah sejak 2022, terlepas dari kariernya yang terus berlanjut di kompetisi Indonesia.
MNC selaku pemegang hak siar ASEAN Championship Hyundai 2026 melakukan terobosan baru di dunia penyiaran, dengan menggandeng kreator konten Reza Oktavian alias Reza Arap dalam menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia di ajang tersebut.