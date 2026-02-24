Goal.com
Daftar 25 Pemain Timnas Futsal Indonesia Untuk ASEAN Futsal Championship 2026

Pelatih Hector Souto secara mengejutkan melakukan perombakan besar-besaran dalam daftar 25 pemain sementara Timnas Futsal Indonesia untuk ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Meski berstatus juara bertahan, juru taktik asal Spanyol tersebut memilih untuk menanggalkan mayoritas pilar yang membawa Skuad Garuda mencetak sejarah di level Asia demi memberikan panggung bagi talenta muda.

  • Revolusi skuad

    Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi merilis daftar long list berisi 25 pemain yang akan dipersiapkan menghadapi ASEAN Futsal Championship 2026. Langkah ini mencuri perhatian publik karena pelatih Hector Souto memilih untuk memarkir sederet nama besar yang sebelumnya menjadi tulang punggung tim saat menembus partai puncak Piala Asia Futsal beberapa waktu lalu.

    Nama-nama beken seperti kapten Mochammad Iqbal, penjaga gawang utama Ahmad Habiebie dan Muhammad Nizar, hingga Israr Megantara dipastikan absen dari daftar kali ini. Sebagai gantinya, Souto memanggil kombinasi wajah baru dan kembalinya para bintang lama yang sempat terpinggirkan, termasuk kiper karismatik Muhammad Albagir dan flank lincah Ardiansyah Runtuboy. Daftar ini bersifat sementara dan akan dirampingkan kembali melalui proses pemusatan latihan yang lebih intensif guna mendapatkan komposisi terbaik.

    Misi mempertahankan gelar

    Keputusan melakukan rotasi besar-besaran ini ditengarai sebagai upaya regenerasi sekaligus menjaga motivasi tim setelah jadwal padat di kancah internasional. Indonesia datang ke Thailand dengan status sebagai juara bertahan setelah sukses merengkuh gelar pada edisi 2024, sehingga beban ekspektasi untuk mempertahankan supremasi di Asia Tenggara tetap berada di pundak mereka.

    Dominasi pemain dari klub-klub besar seperti Pangsuma FC, Black Steel FC, dan Bintang Timur Surabaya kembali terlihat dalam daftar ini. Souto tampak ingin menguji kedalaman skuad dengan memberikan menit bermain internasional kepada para pemain yang tampil impresif di liga, namun belum sempat mencicipi atmosfer turnamen besar.

  • Persiapan intensif menuju Bangkok

    Ke-25 pemain yang telah dipanggil dijadwalkan segera berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan (TC) guna menyatukan visi bermain di bawah arahan langsung Souto. Dari daftar long list ini, tim pelatih akan melakukan eliminasi terakhir hingga terbentuk skuad final yang akan diberangkatkan menuju Thailand untuk berlaga di ASEAN Futsal Championship.

    Turnamen ASEAN Futsal Championship 2026 sendiri akan digelar pada 5 hingga 12 April mendatang, di mana Indonesia dipastikan akan masuk ke dalam grup unggulan berkat status juara bertahan.

    Daftar skuad Timnas Futsal Indonesia

    Kiper:

    • Muhammad Albagir - Black Steel FC
    • Angga Ariansyah - Unggul FC
    • M. Rizki Afsana - Cosmo JNE

    Anchor:

    • Piter Everardus Masriat - Black Steel FC
    • Fadal Bachtiar - Kuda Laut Nusantara
    • Dewa Rizki Amanda - Cosmo JNE

    All Around:

    • Romi Humandri - Pangsuma FC
    • Dipo Arrahman - Pangsuma FC
    • Muhammad Farhan - Pangsuma FC

    Flank:

    • Singgih Romana Jati - Bintang Timur Surabaya
    • Guntur Sulistyo - Bintang Timur Surabaya
    • Ardiansyah Runtuboy - Bintang Timur Surabaya
    • M. Fadlan Hussein - Bintang Timur Surabaya
    • Yogi Saputra - Pangsuma FC
    • Imam Anshori - Pangsuma FC
    • M. Rizky Fauzan - Fafage Banua
    • Andarias Kareth - Fafage Banua
    • Rahmad Zar'in - Asahan FC
    • Reivan Revian - Cosmo JNE
    • Silfredo Alfred Reko - Moncongbulo FC
    • Muhammad Sanjaya - Kuda Laut Nusantara
    • Andres Dwi Persada - Unggul FC
    • Adityas Priambudi - Black Steel FC

    Pivot:

    • Muhammad Faturrahman - Fafage Banua
    • Kris Daniel Yeimo - Black Steel FC
