Daftar 25 Pemain Timnas Futsal Indonesia Untuk ASEAN Futsal Championship 2026

Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi merilis daftar long list berisi 25 pemain yang akan dipersiapkan menghadapi ASEAN Futsal Championship 2026. Langkah ini mencuri perhatian publik karena pelatih Hector Souto memilih untuk memarkir sederet nama besar yang sebelumnya menjadi tulang punggung tim saat menembus partai puncak Piala Asia Futsal beberapa waktu lalu.

Nama-nama beken seperti kapten Mochammad Iqbal, penjaga gawang utama Ahmad Habiebie dan Muhammad Nizar, hingga Israr Megantara dipastikan absen dari daftar kali ini. Sebagai gantinya, Souto memanggil kombinasi wajah baru dan kembalinya para bintang lama yang sempat terpinggirkan, termasuk kiper karismatik Muhammad Albagir dan flank lincah Ardiansyah Runtuboy. Daftar ini bersifat sementara dan akan dirampingkan kembali melalui proses pemusatan latihan yang lebih intensif guna mendapatkan komposisi terbaik.