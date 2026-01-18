AFP
John Herdman Rasakan Gairah Sepakbola Indonesia Dari Ranjang Rumah Sakit
- AFC
Herdman mendapat dukungan dari tempat yang tidak terduga
Pelatih anyar timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan dirinya makin antusias menjalani petualangan di Negeri Kepulauan ini setelah merasakan atmosfer sepakbola yang sangat kental dari ranjang salah satu rumah sakit di Jakarta. Herdman meyakini apa yang dialami dari ranjang tersebut juga dirasakan para pesepakbola di Indonesia, terutama ketika mereka memakai jersi tim nasional, sehingga dia makin optimistis persepakbolaan nasional akan bangkit dari keterpurukan atas kegagalan timnas senior lolos ke Piala Dunia 2026.
Memberi suntikan motivasi untuk memberikan kebahagiaan
Herdman terserang sakit dalam waktu 24 jam setelah tiba di Jakarta yang membuat perkenalannya kepada publik sedikit terlambat. Namun, keberadaannya di rumah sakit selama dua hari itu juga memberinya perkenalan tak terduga dengan antusiasme sepakbola di Indonesia. Semangat yang tak terkendali itu telah memotivasi Herdman untuk membawa kegembiraan bagi negara yang terobsesi dengan sepakbola ini.
- PSSI
Dukungan diberikan mulai dari perawat hingga anak-anak
“Yang ingin saya sampaikan adalah, bahkan saat berada di ranjang rumah sakit, Anda bisa merasakan orang-orang di sini luar biasa dan penuh semangat,” kata pria berusia 50 tahun itu kepada The Straits Times tak lama setelah pengundian Piala AFF 2026.
“Mereka tahu siapa Anda. Mereka tahu Anda adalah pelatih, dan mereka mendoakan Anda semoga beruntung ketika mereka melihat Anda. Tumbuh di Inggris, itu normal. Tinggal di Amerika Utara atau di Selandia Baru, yang merupakan negara rugby, atau negara hoki, itu tidak normal.”
“Di sini, dari perawat wanita berusia 55 tahun hingga anak laki-laki berusia 12 tahun, semua orang peduli dengan apa yang kami lakukan di lapangan sepakbola, dan mereka sangat menginginkannya, dan Anda merasakannya. Ini adalah kesempatan besar bagi semua pria yang akan mengenakan seragam Garuda.”
Memulai tugas di FIFA Series pada Maret mendatang
Piala AFF 2026 direncanakan bergulir pada Juli hingga Agustus. Namun sebelum berlaga di turnamen dua tahunan tersebut, Herdman terlebih dulu fokus membawa timnas senior memperoleh hasil positif di FIFA Series yang juga bertepatan dengan jeda internasional. Ajang ini akan berlangsug pada Maret mendatang yang merupakan bulan pertama dari kalender FIFA.
Iklan