John Herdman Rasakan Gairah Sepakbola Indonesia Dari Ranjang Rumah Sakit

“Yang ingin saya sampaikan adalah, bahkan saat berada di ranjang rumah sakit, Anda bisa merasakan orang-orang di sini luar biasa dan penuh semangat,” kata pria berusia 50 tahun itu kepada The Straits Times tak lama setelah pengundian Piala AFF 2026.

“Mereka tahu siapa Anda. Mereka tahu Anda adalah pelatih, dan mereka mendoakan Anda semoga beruntung ketika mereka melihat Anda. Tumbuh di Inggris, itu normal. Tinggal di Amerika Utara atau di Selandia Baru, yang merupakan negara rugby, atau negara hoki, itu tidak normal.”

“Di sini, dari perawat wanita berusia 55 tahun hingga anak laki-laki berusia 12 tahun, semua orang peduli dengan apa yang kami lakukan di lapangan sepakbola, dan mereka sangat menginginkannya, dan Anda merasakannya. Ini adalah kesempatan besar bagi semua pria yang akan mengenakan seragam Garuda.”