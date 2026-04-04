Goal.com
Live
Szoboszlai DominikMI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Szabó Kristóf

Liverpool? Real Madrid? Eldőlt, hol folytatja Szoboszlai Dominik!

Liverpool
Az elmúlt időszakban egyre több pletyka keringett Szoboszlai Dominik jövőjével kapcsolatban, ám kiderült, hamarosan pont kerülhet az ügy végére: a magyar válogatott csapatkapitánya egyre közelebb áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa szerződését a Liverpoollal.

Angliából származó sajtóhírek szerint Szoboszlai Dominik döntött, és nem igazol el a Real Madridhoz, hanem meghosszabbítja 2028-ig szóló liverpooli szerződését - erről számolt be Wilson Cox újságíró klubhoz közeli forrásaira hivatkozva.

Hiába a Real Madrid érdeklődése

Korábban a Real Madrid, a Manchester City és az Atlético Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani Szoboszlai kapcsán, a hírek szerint a Real Madrid Jürgen Kloppal együtt igazolta volna a magyar játékost, azonban most úgy tűnik, a Királyi Gárdának le kell mondania a Liverpool nyolcasáról.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Nemrég Szoboszlai a Liverpool Echónak nyilatkozott a jövöjéről, és elmondta, Liverpoolban folytatja a pályafutását:

„Imádok itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és imádok ezért a csapatért játszani – ennyi az egész"

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Szoboszlai Dominik a portálnak adott interjújában elárulta azt is, hogy Steven Gerrard milyen sportágban hívta ki őt (aki egyébként a jövő kapitányát látja Szoboszlaiban), és arról is beszélt, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. A beszélgetésben során szóba került a budapesti BL-döntő is, illetve az is, hogyan változott meg az élete, mióta megszületett tündéri kislánya. 

A válogatott szünet sem tett jót a Liverpoolnak

Mint ismert, szombat délután a Liverpool megalázó, 4-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében. A meccs után Szoboszlai Dominik csalódottan értékelt a mérkőzést közvetítő Spíler TV-nek, majd a saját szurkolóival is összeveszett, aminek következtében valóságos népharag zúdult a magyar válogatott csapatkapitányára.

Arne Slot sem tudott sok jót elmondani csapatának játékáról, a szurkolók pedig a hollandról nem voltak pozitív véleménnyel: miközben hagyták el a letört drukkerek a stadiont, Slot lehetséges utódját éltették.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól. 

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés