Angliából származó sajtóhírek szerint Szoboszlai Dominik döntött, és nem igazol el a Real Madridhoz, hanem meghosszabbítja 2028-ig szóló liverpooli szerződését - erről számolt be Wilson Cox újságíró klubhoz közeli forrásaira hivatkozva.

Hiába a Real Madrid érdeklődése

Korábban a Real Madrid, a Manchester City és az Atlético Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani Szoboszlai kapcsán, a hírek szerint a Real Madrid Jürgen Kloppal együtt igazolta volna a magyar játékost, azonban most úgy tűnik, a Királyi Gárdának le kell mondania a Liverpool nyolcasáról.

Nemrég Szoboszlai a Liverpool Echónak nyilatkozott a jövöjéről, és elmondta, Liverpoolban folytatja a pályafutását:

„Imádok itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és imádok ezért a csapatért játszani – ennyi az egész"

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Szoboszlai Dominik a portálnak adott interjújában elárulta azt is, hogy Steven Gerrard milyen sportágban hívta ki őt (aki egyébként a jövő kapitányát látja Szoboszlaiban), és arról is beszélt, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. A beszélgetésben során szóba került a budapesti BL-döntő is, illetve az is, hogyan változott meg az élete, mióta megszületett tündéri kislánya.

A válogatott szünet sem tett jót a Liverpoolnak

Mint ismert, szombat délután a Liverpool megalázó, 4-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében. A meccs után Szoboszlai Dominik csalódottan értékelt a mérkőzést közvetítő Spíler TV-nek, majd a saját szurkolóival is összeveszett, aminek következtében valóságos népharag zúdult a magyar válogatott csapatkapitányára.

Arne Slot sem tudott sok jót elmondani csapatának játékáról, a szurkolók pedig a hollandról nem voltak pozitív véleménnyel: miközben hagyták el a letört drukkerek a stadiont, Slot lehetséges utódját éltették.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

