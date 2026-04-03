„Sokat változtam" – Szoboszlai teljesen megváltozott tündéri kislányának köszönhetően

Szoboszlai Dominik élete teljesen megváltozott, mióta családja lett

A Liverpool Echo cikkében kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik a magánéletben is megtalálta a helyét: feleségével és tavaly augusztusban született kislányukkal él Liverpoolban. Elmondása szerint kislánya teljesen megváltoztatta az életét.

„Sokat változtam. Régen nagyon dühös voltam meccsek után, ha nem ment jól, most viszont két perc után már rá gondolok, és rájövök, mi az igazán fontos az életben”

– hangsúlyozta Szoboszlai Dominik, aki egy korábbi interjújában arról is mesélt, milyen a kapcsolata feleségével, Buzsik Borkával.

A 25 éves játékos a beszélgetés után elárulta, milyen sportágban is hívta ki Steven Gerrard, és arról is beszélt, hogy milyen érzés lenne számára, ha ott lehetne a pályán a budapesti BL-dőntőben. Szoboszlai azt is elmondta, hogy nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal, és végül azt is elárulta, szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

Szoboszlai Dominik azt is elárulta a beszélgetés során, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról és a vezérszerepről.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.