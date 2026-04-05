Szoboszlai konflikusba került a Liverpool szurkolókkal

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4–0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében.

Míg a 8000 vendégszurkoló közül sokan már jóval a mérkőzés vége előtt elhagyták a stadiont, azok, akik maradtak, egyértelműen nemtetszésüket fejezték ki a kiütéses vereséggel kapcsolatban.

Szoboszlai, akit nyilvánvalóan frusztrált az eredmény és a lelátóról érkező reakciók, előbb vállat vont, majd mutogatni kezdett a szurkolók felé, míg csapattársa, Federico Chiesa közbe nem lépett, hogy elvezesse onnan.

A szurkolók bocsánatot követelnek Szoboszlaitól viselkedéséért

A közösségi médiát hamar elárasztották az esetről készült felvételek, és a szurkolók a középpályás hozzáállását kifogásolták a vereség után, elsősorban a nekik címzett mozdulatok miatt.

Az @Ayodelebiodun nevű felhasználó így kritizálta Szoboszlai az X-en:

„Képzeljétek el, milyen nagyképű lehet az, aki ennyire rosszul játszik, 4–0-ra veszít, és valahogy mégis a szurkolókat hibáztatja, akik valószínűleg a havi fizetésüket elköltötték, és az ország másik feléről utaztak ide, hogy támogassanak titeket, lúzerek. Micsoda elkényeztetett kölykök ezek a játékosok.”

Egy másik hozzászóló szintén kiemelte, hogy mekkora áldozattal járt a vendégszurkolók részéről elutazni Manchesterbe:

„Van ezeknek a játékosoknak fogalmuk arról, mennyibe kerül elmenni ezekre a mérkőzésekre, miután egész héten keményen dolgoztak, miközben a szurkolók túlnyomó többsége munkásosztálybeli fizetésének jelentős részét költi arra, hogy ezt nézze? És ezek a milliomos játékosok még van pofájuk több támogatást kérni.”

„Szoboszlai legnagyobb rajongója vagyok, de ezért bocsánatot kell kérnie” – írta @Corballyred. „Hogyan kérdőjelezheti meg a szurkolók elkötelezettségét, amikor pont a játékosok néznek ki úgy, mintha nem érdekelné őket, és úgy rohangálnak, mintha egy gálameccsen lennének.”

A Szoboszlaira csak úgy záporoztak a kritikák a közösségi oldalakon, egy elégedetlen szurkoló példuál „arrogáns játékosnak” nevezte – szúrta ki lapunk angol nyelvű kiadása.

„Arrogáns játékos. Hogy merészel belerúgni azokba a szurkolókba, akik pénzüket és idejüket nem sajnálva elutaztak erre a meccsre?"

Míg egy másik hozzátette:

„Azok a szurkolók finanszírozzák a bérdet, akik ma elutaztak Manchesterbe, csak tapsolj és menj vissza az öltözőbe, ez a színpadias viselkedés nem tetszik a szurkolóknak.”

Szoboszlai csapattársaival sem volt elégedett

Annak ellenére, hogy pályán tanúsított viselkedése miatt heves kritikák érték, Szoboszlai nem fogta vissza magát akkor sem, amikor a vereséget követően értékelte csapata teljesítményét.

A lefújást követően Szoboszlai brutálisan őszinte nyilatkozatot adott a TNT Sportsnak. A 25 éves középpályás nyíltan beszélt a csapat kudarcáról:

„Nem volt meg a megfelelő mentalitás. Őszintén szólva egyikünk sem adott ki mindent magából. Nehéz időszak ez, de össze kell tartanunk. Szerdán esélyünk lesz javítani, de magunkba kell néznünk, és elkezdeni gondolkodni azon, hogyan csinálunk ebből a katasztrofális szezonból egy olyan szezont, amire emlékezni tudunk"

– zárta gondolatait a Szoboszlai Dominik, aki ezt követően a Spíler TV-nek is interjút adott. A magyar válogatott csapatkapitánya Baumstark Tibornak elmondta, hogy nem lehet kifogás a válogatott szünet és a korai kezdési időpont sem. A magyar játékos hozzátette, hogy össze kell szedniük magukat, különben kiesnek a Bajnokok Ligájából, illetve a bajnokságban sem végeznek BL-t érő helyen.

Szoboszlai interjút adott, ahol a jövője is szóba került

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol beszélt a budapesti BL-döntőről, és hogy mennyire megváltozott az élete, mióta megszületett a kislánya. A magyar középpályás azt is elárulta, hogy Steven Gerrard melyik sportágban hívta ki, és azt is elmondta, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról, valamint azt is elmesélte, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. Szoboszlai az interjú végén azt is elmondta, hogy szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

