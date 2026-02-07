Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több klub, köztük a Real Madrid és a Manchester City is élénken érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt. A Liverpool a nagy édeklődés miatt minél hamarabb szerződést szeretne hosszabbítani kulcsemberével, a tárgyalások már tavaly megkezdődtek, ezt a 25 éves játékos is többször megerősítette.

Szoboszlai a múlt héten azt nyilatkozta, hogy ugyan a tárgyalások már folyamatban vannak a szerződéshosszabbításról, azonban egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.

„Őszintén szólva még semmi. Semmi nem történt. Innentől ez már nem az én kezemben van – fogalmazott. – Nincs előrelépés, de ha jön egy megfelelő ajánlat, akkor meglátjuk. Oda-vissza zajlik az egész, meglátjuk, mi lesz a vége. Remélhetőleg mindenki elégedett lesz"

– hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa múlt hét szombaton.

A Real Madrid után újabb spanyol csapat jelentkezett be Szoboszlaiért

A TeamTalk információi szerint az Atlético Madrid is bejelentkezett a magyar válogatott csapatkapitányáért, ezért Liverpoolban azon vannak, hogy minél gyorsabban pontot tegyenek az ügy végére, és a 25 éves magyar játékos új kontraktust kapjon. A vörösök mindenképpen el akarják kerülni az esetleges huza-vonát, ami rengeteg bizonytalanságot szülhetne a klubon belül.

Az angol lap beszámolója szerint a Liverpool a téli átigazolási időszak lezárulta után elsősorban a szerződések meghosszabbítására koncentrál, és Szoboszlai új szerződése prioritást élvez.

Mennyit kereshet majd Szoboszlai Dominik?

A TeamTalk információi szerint a Mersey-parti együttes tisztában van Szoboszlai értékével, ezért hajlandó a legjobban kereső játékosok közé emelni. A játékoshoz közel álló források szerint Szoboszlaiék nagyjából heti 250 ezer fontos csomagot szeretnének, amit a Liverpool kész megadni egyik legfontosabb játékosának.

Összehasonlításképp: a nyáron érkező nagy igazolások, Florian Wirtz és Alexander Isak heti 200 ezer, illetve 280 ezer fontot keresnek. Virgil van Dijk fizetése heti 350 ezer font, míg Mohamed Szalah 400 ezer fonttal vezeti a listát.

Szoboszlai 2023 nyarán 70 millió euróért igazolt az RB Leipzigból a Liverpoolhoz, és heti 120 ezer fontos fizetésért írt alá, amivel jelenleg a keret 12. legjobban fizetett játékosa. Azonban a magyar játékos szerepe az évek során teljesen átalakult az együttesnél, mára a klub egyik legjobbja, így joggal gondolhatja azt, hogy a keret legjobban kereső játékosai között a helye.