Szoboszlai nagyon izgatott a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt

Szoboszlai a Liverpool Echónak elárulta, hogy külön motiválja, hogy a BL-döntőt Budapesten rendezik:

„Nem szeretek erről beszélni, de lehetetlen nem gondolni rá. Néha elképzelem, milyen lenne… Budapesten döntőt játszani – ezért dolgozom minden nap. Magyarországon mindenki tudja, mit jelent ez, nekem pedig mindig az volt az álmom, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Ha ezt ott tehetném meg, azonnal aláírnám.”

Szoboszlai azt is elárulta, hogy nemcsak a Bajnokok Ligáját szeretnék megnyerni, de az FA-kupáért is versenyben vannak:

„Reálisan látjuk a helyzetet, de még két trófeáért harcban vagyunk – az FA-kupáért és a BL-ért. Reméljük, végül sikerül is nyerni valamit.”

– zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Szoboszlai hosszú távra tervez Liverpoolban

Szoboszlai a beszélgetés során arra is kitért, milyen sportágban fog kiállni Steven Gerrard ellen, illetve azt is elmondta, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal.

A 25 éves játékos arról is beszélt, hogy érzi magát családjával Liverpoolban. A beszélgetés végén az is szóba került, hol folytathatja a pályafutását.

Frissítés! (19:50)

Szoboszlai Dominik azt is elárulta a beszélgetés során, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról és a vezérszerepről.

Frissítés! (0:30)

