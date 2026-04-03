Szoboszlai Dominik a liverpool lapnak adott interjújában elárulta, hogy mikor Jürgen Klopp először hívta, akkor épp a tengerben fürdött, így nem tudta felvenni a telefont.

Így indult Szoboszlai és Klopp kapcsolata

„Elég furcsa volt. Az ügynököm, Esterházy Mátyás mindig csak a végén szól, ha valami készül, így addig semmit sem tudok. Most is minden nagyon gyorsan történt: mondták, hogy érdeklődnek, én mondtam, hogy rendben, Klopp felhívott, aztán aláírtam. De igen, sajnos lemaradtam az első hívásáról.

– árulta el Szoboszlai Dominik, aki ezután azt is elmesélte, miért nem tudta felvenni Klopp hívását:

„Emlékszem, épp a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm szólt, hogy két-három órán belül legyek elérhető, mert Klopp keresni fog. Aztán elfelejtettem, bementem a tengerbe, a barátaim meg kiabáltak utánam: ‘Csörög a telefonod, Klopp hív!’ Rohantam vissza, visszahívtam, elnézést kértem, ő pedig teljesen megértő volt. Elmondta, hogy szeretne a csapatban látni, én pedig mondtam, hogy készen állok”

– emlékezett vissza Szoboszlai.

Szoboszlai a Liverpool Echónak adott interjújában elárulta, hogy milyen sportágban hívta ki Steven Gerrard, beszélt a budapesti BL-döntőről, és arról is, hogy érzi magát családjával Liverpoolban. A beszélgetés végén az is szóba került, hol folytathatja a pályafutását.

Frissítés! (19:50)

Szoboszlai Dominik azt is elárulta a beszélgetés során, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról és a vezérszerepről.

Frissítés! (0:30)

