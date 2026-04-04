Az első három percben mindkét fél eljutott egy-egy lövésig, de előbb Jérémy Doku tévesztett célt, majd a túloldalon Florian Wirtz próbálkozását blokkolták, amely így nem jelentett veszélyt James Trafford kapujára.

A kiegyensúlyozott első 15 perc legnagyobb lehetősége Mohamed Szalah előtt adódott, aki Giorgi Mamardashvili kirúgása után került ziccerbe, de a kísérlete az oldalvonalnál ment ki végül.

A 27. percben egy lecsorgó után Hugo Ekitike került helyzetbe, ám épphogy fölé lőtt. Sokáig egyik kapusnak sem akadt dolga, mgnem a 37. percben Nico O'Reilly kapott egy passzt a tizenhatoson belül, majd megpróbált lefordulni Virgil van Dijkről, aki szabálytalankodott vele szemben. A megítélt büntetőt Erling Haaland értékestette. 1-0.

Az első játékrész tartogatott egy másik tizenegyesgyanús szituációt is, amelyben Kerkez Milos szintén érintett volt, ám végül néma maradt a játékvezető sípja.

Ezzel azonban még nem ért véget az első játékrész. A 45+2. percben a jobbszélen vezettek egy akciót az Égszínkékek: Rayan Cherki, majd Antoine Semenyo volt a labda útja, utóbbi a beadására pedig menetrendszerűen érkezett Haaland, aki befejelte a City második találatát.2-0.

Még öt perc sem telt el a második félidőből, amikor bevitte a kegyelemdöfést a manchesteri együttes. A Liverpool a saját térfelén végzett el egy bedobást, amiből Cherki elé került a játékszer, aki kiugratta a higgadtan befejező Semenyót. 3-0.

Ugyan az 52. minutumban rögtön faraghatott volna a hátrányából az angol bajnoki címvédő, Mohamed Szalah közeli lövésére leért Trafford. Hazugság lenne azt álltani, hogy ne jöhettek volna ne jöhettek volna vissza a mérkőzésbe a Vörösök, hiszen az 55. percben megint lőhetett az egyiptomi, de a lelátón kötött ki a kísérlete.

Ezt pedig megbosszulta a Manchester City. Az 57. percben egy sikeres labdakihozatalt követően O'Reilly kapta vissza a labdát, végül a centerezését pedig Haaland vágta be, ezzel mesterhármast szerezve a találkozón. 4-0.

A 64. percben megint kapott egy lehetőséget a szépítésre a Liverpool, méghozzá egy büntetőt, csakhogy Szalah ezt is elpuskázta - Trafford kivédte a lövését.

Bár Arne Slot csapata mindent megtett a folytatásban az eredmény kozmetikázásáért, végül maradt a négygólos különbség. Szoboszlaiék ezzel kiestek az FA-kupából, a Manchester City lesz ott a Wembleyben rendezett elődöntőben.

Frissítés! (16:37)

Szoboszlai Dominik teljesen kiakadt a mérkőzés után, a magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjújában elmondta, hogy ha így folytatják, kiesnek a BL-ből és a Bajnokok Ligája szereplés sem lesz meg a következő idényben.

Frissítés! (17:18)

Szoboszlai Dominik a lefújást követően konfliktusba került a Liverpool szurkolókkal, úgy kellett fogni a magyar középpályást.

Frissítés! (18:40)

Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették.

Frissítés (19:25)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.