Goal.com
Live
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Szoboszlaiék hatalmas pofonba szaladtak bele, négyet kaptak a Manchester Citytől, és kiestek az FA-kupából!

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Kupa

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett az Etihad Stadiumban, ahol a Liverpool a Manchester Cityvel mérkőzött meg azért, hogy bejusson az FA-kupa elődöntőjébe.

Az első három percben mindkét fél eljutott egy-egy lövésig, de előbb Jérémy Doku tévesztett célt, majd a túloldalon Florian Wirtz próbálkozását blokkolták, amely így nem jelentett veszélyt James Trafford kapujára. 

A kiegyensúlyozott első 15 perc legnagyobb lehetősége Mohamed Szalah előtt adódott, aki Giorgi Mamardashvili kirúgása után került ziccerbe, de a kísérlete az oldalvonalnál ment ki végül. 

A 27. percben egy lecsorgó után Hugo Ekitike került helyzetbe, ám épphogy fölé lőtt. Sokáig egyik kapusnak sem akadt dolga, mgnem a 37. percben Nico O'Reilly kapott egy passzt a tizenhatoson belül, majd megpróbált lefordulni Virgil van Dijkről, aki szabálytalankodott vele szemben. A megítélt büntetőt Erling Haaland értékestette. 1-0

Az első játékrész tartogatott egy másik tizenegyesgyanús szituációt is, amelyben Kerkez Milos szintén érintett volt, ám végül néma maradt a játékvezető sípja. 

Ezzel azonban még nem ért véget az első játékrész. A 45+2. percben a jobbszélen vezettek egy akciót az Égszínkékek: Rayan Cherki, majd Antoine Semenyo volt a labda útja, utóbbi a beadására pedig menetrendszerűen érkezett Haaland, aki befejelte a City második találatát.2-0

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Anglia 1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Még öt perc sem telt el a második félidőből, amikor bevitte a kegyelemdöfést a manchesteri együttes. A Liverpool a saját térfelén végzett el egy bedobást, amiből Cherki elé került a játékszer, aki kiugratta a higgadtan befejező Semenyót. 3-0.

Ugyan az 52. minutumban rögtön faraghatott volna a hátrányából az angol bajnoki címvédő, Mohamed Szalah közeli lövésére leért Trafford. Hazugság lenne azt álltani, hogy ne jöhettek volna ne jöhettek volna vissza a mérkőzésbe a Vörösök, hiszen az 55. percben megint lőhetett az egyiptomi, de a lelátón kötött ki a kísérlete.

Ezt pedig megbosszulta a Manchester City. Az 57. percben egy sikeres labdakihozatalt követően O'Reilly kapta vissza a labdát, végül a centerezését pedig Haaland vágta be, ezzel mesterhármast szerezve a találkozón. 4-0

A 64. percben megint kapott egy lehetőséget a szépítésre a Liverpool, méghozzá egy büntetőt, csakhogy Szalah ezt is elpuskázta - Trafford kivédte a lövését. 

Bár Arne Slot csapata mindent megtett a folytatásban az eredmény kozmetikázásáért, végül maradt a négygólos különbség. Szoboszlaiék ezzel kiestek az FA-kupából, a Manchester City lesz ott a Wembleyben rendezett elődöntőben. 

Frissítés! (16:37)

Szoboszlai Dominik teljesen kiakadt a mérkőzés után, a magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjújában elmondta, hogy ha így folytatják, kiesnek a BL-ből és a Bajnokok Ligája szereplés sem lesz meg a következő idényben. 

Frissítés! (17:18)

Szoboszlai Dominik a lefújást követően konfliktusba került a Liverpool szurkolókkal, úgy kellett fogni a magyar középpályást. 

Frissítés! (18:40)

Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették. 

Frissítés (19:25)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után. 

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól. 

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés