A Real Madrid Szoboszlaival tárgyal? A magyar játékos brutális összegért válthat csapatot!

Szoboszlai Dominik szenzációs idényt fut Liverpoolban, a magyar játékos hét gólnál és hét gólpassznál jár a szezon kétharmadánál. Természetesen a 25 éves magyar játékos fantasztikus teljesítménye az európai topcsapatok figyelmét is felkeltette, a hírek szerint a Real Madrid, a Manchester City és az Atlético Madrid is élénken érdeklődik a magyar középpályás iránt.

Szoboszlai közel áll a szerződéshosszabbításhoz

Ahogy arról a GOAL is többször beszámolt, a Liverpool több mint egy hónappal ezelőtt felvette a kapcsolatot Szoboszlai Dominikkal, hiszen a vörösöknek is feltűnt, hogy fél Európa a magyar válogatott csapatkapitányáért ácsingózik, és nem akarják elveszíteni egyik legjobb játékosukat. A szerződésről szóló tárgyalásokat maga a játékos is megerősítette.

A Real Madridnak konkrét terve van

Meg nem erősített angol források szerint viszont a Real Madrid nem adta fel, továbbra is komolyan gondolja Szoboszlai szerződtetését: a Királyi Gárdának állítólag konkrét terve van a magyar játékos megszerzésére. A Real Champs hírportál arról számolt be, hogy a Királyi Gárda 140 millió euróban határozta meg Szoboszlai Dominik értékét, ráadásul a spanyol klub Eduardo Camavingát is bevonná az üzletbe.

Az még egyelőre nem tisztázott, hogy Camavinga már bele van kalkulálva a 140 millió euróba, vagy a blancók a hatalmas átigazolási összegen felül adnák oda a francia válogatott játékost, de az amerikai hírportál úgy tudja, hogy a Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy ekkora összeget elköltsön, valószínűleg a királyiak Camavingával szeretnék csökkenteni a 140 millió eurós (átszámolva 61 milliárd forintos) vételárat.

A Real Champs szerint a királyiak már Szoboszlai játékosügynökével, Esterházy Mátyással is felvették a kapcsolatot, bár ez az információ inkább tűnik légből kapott találgatásnak, mintsem megalapozott állításnak.

A Liverpool álláspontja egyértelmű

Azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a Liverpool semmiképpen nem szeretné eladni egyik legnagyobb értékét, és úgy tűnik, hogy Szoboboszlai Dominik is inkább a szerződéshosszabbításra hajlik, hiszen az elmúlt hetekben folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos számára a klub:

„Szeretem a várost, szeretem a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet, imádom a szurkolókat. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő"

– húzta alá a magyar játékos január végén adott interjújában.

Nehéz hetek következnek

Ugyan a Liverpool a téli átigazolási időszak lezárulta után gőzerővel Szoboszlai szerződéshosszabbításán dolgozik, a magyar középpályás korábbi nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy még egy darabig el fognak tartani a konraktusról szóló tárgyalások, hiszen a felek még távol állnak a megegyezéstől.

A találgatásoknak pedig valószínűeg akkor lesz egy időre vége, amikor Szoboszlai aláírja következő szerződését, akár a Liverpoolban, akár máshol.

Mekkora fizetésemelést kaphat Szoboszlai?

A hírek szerint a vörösök 120.000 fontról 300.000 fontra emelnék fel Szoboszlai fizetését, aki így Virgil van Dijk (350.000) és Mohamed Szalah (400.000) után a Mersey-parti klub harmadik legjobban kereső játékosa lenne.

Szoboszlai 2023-ban 70 millió euróért érkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtól, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 85 millió euróra becsüli, kontraktusa 2028 júniusáig köti a vörösökhöz.

