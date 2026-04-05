Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben, és búcsúzott a sorozattól. A lefújást követően Szoboszlai Dominik a TNT Sports és a Spíler TV kamerái előtt is kritizálta a csapatot, többször hangsúlyozva, hogy nem volt meg a megfelelő küzdőszellem, és hogy össze kell kapniuk magukat, ha nem akarják így befejezni az idényt.

Arne Slot: „Meg kell kérdeznem Szoboszlaitól, mire gondolt"

A lefújást követő sajtótájékoztatón Arne Slot is reagált Szoboszlai Dominik nyilatkozatára. A holland szakember elmondta, hogy tisztázni szeretné, milyen indőintervallumra gonolt a középpályás, mikor megfogalmazta a kritikáit, de ha a teljes meccsre értette, akkor nem ért vele egyet, mert csak az első gól után érezte először, hogy nincs minden rendben a fejekben, és bár 1–0-nál még meccsben voltak, később kétszer is a saját bedobásukból kaptak gólt. Hangsúlyozta, hogy az ellenfél rendkívül gyors, és ilyen helyzetekben élesen, agilisan kell védekezni.

Slot szerint a küzdőszellem valóban hiányzott a szünet utáni első tíz percben, utána viszont mindkét fél elfogadta a 4–0-s állást, de ez a 10–15 perc döntő volt, mert ekkor nem látta a csapatban azt a harci szellemet, amivel megnyerhetik a párharcokat, elsőként érhetnek a labdához, vagy lefülelhetnek egy passzt vagy beadást, és ebben mindenképpen javulniuk kell szerdáig – idézte a holland szakembert a klub honlapja.

Szoboszlai összeveszett a Liverpool szurkolókkal

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik nehezen kezelte a Liverpool kiesését, a mérkőzés után konfliktusba keveredett a dühös Liverpool szurkolókkal, akik kemény kritikát fogalmaztak meg a magyar játékossal kapcsolatban.

Azóta több szurkoló is bocsánatkérésre szólította fel a 25 éves magyar középpályást.

