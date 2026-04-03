Szoboszlai Dominik elfogadta Gerrard kihívását

Dominik Szoboszlai versenyszelleméről sokat elmond, hogy egy Steven Gerrard-tól kapott privát videóüzenet – amelyben a Liverpool ikonja játékos hangnemben padelmeccsre hívja – egyik pillanatról a másikra komoly kihívássá vált a szemében.

„Ha játszani akar, akkor nekem már most el kell kezdenem rá készülni”

– hangsúlyozta a Liverpool sztárja a Liverpool Echonak adott interjújában, miközben a feleségével, Buzsik Borkával egy latte mellett beszélget a város elegáns Titanic Hotelében. Úgy tűnik, elfogadta Gerrard kihívását.

Szoboszlai fejében meg sem fordult, hogy kiszorulhat a Liverpool kezdőcsapatából

Ugyanez a győzni akarás volt az oka annak is, hogy Szoboszlai tavaly nyáron egy pillanatra sem gondolt arra, hogy elveszítheti a helyét a Liverpoolban, amikor a klub története legnagyobb költekezésébe kezdett. A Liverpool mintegy 440 millió fontot költött új igazolásokra, köztük a Florian Wirtz megszerzésére, aki 116 millió fontért érkezett.

Amikor Wirtz megérkezett a Bayer Leverkusentől, sokan úgy vélték, Szoboszlai helyére kerülhet be a Liverpool kezdőjébe. A magyar válogatott csapatkapitánya azonban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és azóta élete idényét futja, messze kiemelkedik Arne Slot ezer sebből vérző csapatából.

Szoboszlai és Klopp kapcsolata nem indult zökkenőmentesen

Közel három éve már, hogy a Liverpool 70 millió euróért szerződtette Szoboszlait az RB Leipzig együttesétől. Az üzlet villámgyorsan lezajlott, de a kapcsolata új edzőjével, Jürgen Klopp-pal nem indult zökkenőmentesen.

„Elég furcsa volt – mesélte Szoboszlai. – Az ügynököm, Esterházy Mátyás mindig csak a végén szól, ha valami készül, így addig semmit sem tudok. Most is minden nagyon gyorsan történt: mondták, hogy érdeklődnek, én mondtam, hogy rendben, Klopp felhívott, aztán aláírtam. De igen, sajnos lemaradtam az első hívásáról.

Emlékszem, épp a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm szólt, hogy két-három órán belül legyek elérhető, mert Klopp keresni fog. Aztán elfelejtettem, bementem a tengerbe, a barátaim meg kiabáltak utánam: ‘Csörög a telefonod, Klopp hív!’ Rohantam vissza, visszahívtam, elnézést kértem, ő pedig teljesen megértő volt. Elmondta, hogy szeretne a csapatban látni, én pedig mondtam, hogy készen állok.”

Szoboszlai a Liverpool himnuszát hallgatta a repülőn

Mikor a magyar játékos Liverpool felé vette az irányt, végig klub himnusza, a „You’ll Never Walk Alone” ment a repülőgépen.

„Tudtam, milyen nagy klub a Liverpool, de amikor belülről tapasztalod meg, akkor érzed igazán, mit jelent ide tartozni. Amikor mezszámot kellett választanom, tudtam, hogy Naby Keita már nincs itt, így a 8-as szabad volt – ez egyértelmű döntés volt. Aztán amikor beléptem az edzőközpontba, és láttam, milyen játékosok vannak itt, az maga volt az álom.”

Szoboszlai nem akar a következő Steven Gerrard lenni

A 8-as mez sok játékos számára teher lenne, különösen ekkora átigazolási díj mellett, Szoboszlait azonban épp Steven Gerrard öröksége vonzotta.

Bár többször is összehasonlították már a klublegendával, a magyar középpályás hangsúlyozta: nem akarja másolni a Liverpool legendás nyolcasát:

„Óriási elismerés, de mindig is mondtam, hogy a saját történetemet szeretném megírni. Néha csapatként nehézségeink vannak, de mindig mindent kiadunk magunkból. Idén a pályán kívül is próbálok segíteni az új játékosoknak, mert tudom, milyen érzés idegenként érkezni a Premier League-be, különösen a Liverpoolhoz, ahol mindig trófeákat várnak.”

Azt is reméli, hogy egyre inkább vezérré válik:

„Nem az én dolgom megítélni, de igyekszem a pályán és azon kívül is példát mutatni, összetartani a csapatot. Ez számomra a legfontosabb.”

Korábban többször lehetett arról olvasni, hogy Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya, erről a jelenlegi „vezér", Virgil van Dijk is elmondta nemrég a véleményét.

Szalah dicsérete jól esett Szoboszlainak

A 12 gól és 8 gólpassz – ráadásul egy olyan idényben, amikor többször jobbhátvédként is be kellett ugrania – jól mutatja a teljesítményét. Nem véletlen, hogy februárban még Mohamed Szalah is a világ egyik legjobb játékosának nevezte.

„Nagyon jó érzés, amikor egy ilyen kaliberű játékos mond ilyet rólad. Közel állunk egymáshoz, de tudom, hogy nem ezért mondja, hanem mert így gondolja – ezért különösen hálás vagyok neki.”

Szoboszlait motiválja, hogy Budapesten rendezik a BL-döntőt

A tíz bajnoki vereség miatt a Liverpoolnak keményen kell küzdenie a Bajnokok Ligája-indulásért, de április elején még három fronton is versenyben van a csapat. Az FA-kupában a Manchester City ellen jön negyeddöntő, a BL-ben pedig a Paris Saint-Germain vár rájuk.

Szoboszlait külön motiválja, hogy a BL-döntőt Budapesten rendezik:

„Nem szeretek erről beszélni, de lehetetlen nem gondolni rá. Néha elképzelem, milyen lenne… Budapesten döntőt játszani – ezért dolgozom minden nap. Magyarországon mindenki tudja, mit jelent ez, nekem pedig mindig az volt az álmom, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Ha ezt ott tehetném meg, azonnal aláírnám.”

Hangsúlyozta: semmiről sem mondtak le.

„Reálisan látjuk a helyzetet, de még két trófeáért harcban vagyunk – az FA-kupáért és a BL-ért. Reméljük, végül sikerül is nyerni valamit.”

Szoboszlai Liverpoolban él kis családjával

Szoboszlai a magánéletben is megtalálta a helyét: feleségével és tavaly augusztusban született kislányukkal él Liverpoolban. Elmondása szerint kislánya teljesen megváltoztatta az életét.

„Sokat változtam. Régen nagyon dühös voltam meccsek után, ha nem ment jól, most viszont két perc után már rá gondolok, és rájövök, mi az igazán fontos az életben.”

A Liverpool középpályása a jövőjéről is beszélt

Az elmúlt hónapokban sok szó esett a jövőjéről is: a klub tárgyalásban áll Szoboszlai menedzsmentjével egy új szerződésről, ahol a fizetése már jobban tükrözné a csapatban betöltött kulcsfontosságú szerepét. Bár ebbe nem akart mélyebben belemenni, annyi biztos, hogy hosszú távon Liverpoolban képzeli el magát.

„Imádok itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és imádok ezért a csapatért játszani – ennyi az egész.”

Frissítés! (0:30)

