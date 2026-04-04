"Visszatérő problémák vannak" - Arne Slot csalódottan értékelt az FA-kupa kiesés után

Tovább mélyül az a gödör, amibe a Liverpool ebben a szezonban beleesett, a Manchester City elleni FA-kupa zakó után Arne Slot csalódottságának adott hangot a BBC-nek adott mérkőzés utáni interjújában:

"Csalódott vagyok az eredmény és amiatt a 20 perc miatt, amikor 4 gólt kaptunk. Ahogy ebben a periódusban védekeztünk, úgy soha nem nyerhetünk meccset."

A holland edző elmondta, az első City-gólig tetszett az, amit látott a Liverpooltól, sok helyzetet sikerült kialakítani, és az ellenfél sem jelentett nagy veszélyt a kapujukra. Slot kifejtette, meccsről-meccsre ugyanaz a dolog történik a csapatával: a Liverpool kihagyja a helyzeteit, az a kevés viszont bemegy, amit az ellenfél alakít ki, ezzel kapcsolatban pedig elmondta, sokkal jobban kell a tizenhatoson belül védekeznie a csapatának.

A Vörösök edzőjét arról is kérdezték, a játékosoknak karaktert kell mutatni a szerdai, PSG elleni BL-negyeddöntőn:

"Ez az, amit egy Liverpool-játékosnak tennie kell: reagálni kell erre a meccsre és a csalódást keltő szezonunkra is. A lehetőség ott van előttünk szerdán. Ma 35 percig megmutattuk, hogy feltudjuk venni a versenyt, de ha 20 percig így védekezünk, nagy problémáink lesznek."

Nem csak Arne Slot volt csalódott a mérkőzés után, Szoboszlai Dominik is letargiában nyilatkozott az újabb megalázó vereség után, majd a saját szurkolóival is összetűzésbe keveredett.

Forrás: BBC

Frissítés (19:24)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

