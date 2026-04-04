Mint ismert, a Liverpool 4-0-s, kiütéses vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddönőjében szombat délután. A lefújást követően Szoboszlai Dominik letargikus állapotban értékelte a látottakat a Spíler TV kamerái előtt:

Riporter: Nem tűnt ez olyan rossz mérkőzésnek az első 45 perc alapján, szerinted a tizenegyes volt a mérkőzés fordulópontja?

Szoboszlai Dominik: Szerintem nem a tizenegyes volt a fordulópont, inkább a második bekapott gól volt az, ami megváltozatta a mérkőzést. Egy perc van hátra, és 1-0-al bemehetnél a félidőre, és még azelőtt kapsz még egyet, az nem egy pozitívum, hogy utána úgy gyere ki, hogy van még esélyed idegenben a Manchester City ellen. Mert azt szerintem kevés csapat csinálja meg, hogy 2-0-ról visszajön a City ellen. Úgy, hogy inkább a második gólt mondanám fordulópontnak.

R: És mit éreztél egyébként belülről, hogy min ment el a mérkőzés? Mentalitásban, erőben, ilyenkor mindig egy furcsa és nehéz helyzet, amikor a válogatottoktól mindenki különböző erőállapotban érkezik vissza.

Sz: Ez nem lehet kifogás, ők is ugyanúgy válogatottban voltak, és ők is ugyanúgy meccseket játszottak, ha nem vagy kész, akkor szólj, és akkor a padon kezdesz. Az, hogy fáradt az ember, vagy hogy 12:45-kor kell játszanunk, vagy ez egy FA-kupa-mérkőzés, ezek mind kifogások. Szerintem a jobb csapat nyert, persze ez látszódott is, az első félidőben el kellett volna döntenünk a meccset, mert megvoltak a lehetőségeink.

R: Nincs kifogás a jövőben, kedden ismét egy nagy kihívás vár a csapatra, a PSG-vel találkoztok a BL-ben, de a bajnokságban is komoly feladatok várnak rátok, nyilván össze kell kapnotok magatokat.

Sz: Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor nagyon hamar elfelejthetjük a BL-szereplést, és jövőre a Bajnokok Ligája szereplést is, úgy hogy magunkba kell néznünk, és elkezdeni gondolkodni azon, hogyan csinálunk ebből a katasztrofális szezonból egy olyan szezont, amire emlékezni tudunk.

A Szoboszlai Dominikkal készült teljes interjút a Spíler TV-n nézheted vissza.

Frissítés! (16:20)

Mohamed Szalah sorsdöntő pillanatban hibázott ismét tizenegyes a Manchester City ellen.

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol beszélt a budapesti BL-döntőről, és hogy mennyire megváltozott az élete, mióta megszületett a kislánya. A magyar középpályás azt is elárulta, hogy Steven Gerrard melyik sportágban hívta ki, és azt is elmondta, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról, valamint azt is elmesélte, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. Szoboszlai az interjú végén azt is elmondta, hogy szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

Frissítés! (17:18)

Szoboszlai Dominik a lefújást követően konfliktusba került a Liverpool szurkolókkal, úgy kellett fogni a magyar középpályást.

Frissítés! (18:40)

Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették.

Frissítés (19:31)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

