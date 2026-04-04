A Liverpool hatalmas veresége után elszabadultak az indulatok

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az FA-kupa-negyeddöntőjében, és búcsúzott a sorozattól. A lefújást követően Szoboszlai Dominik összetűzésbe került a liverpooli szurkolókkal, addig mutogatott nekik, míg csapattársa, Federico Chiesa el nem rángatta a helyszínről.

Szoboszlai Dominik nem sokkal az ominózus mutogatás után interjút adott a Spíler TV-nek, ahol nagyon csalódottan értékelte a mérkőzést, szerinte, ha így folytatják tovább, kiesnek a PSG ellen, és nem fogják kiharcolni a BL-be jutást sem.

A Liverpool szurkolói kiakadtak Szoboszlai viselkedésén

A Liverpool szurkólóit azonban nem nyűgözte le Szoboszlai nyűgözte le viselkedése, többen éles kritikát fogalmaztak meg a magyar játékossal kapcsolatban – szúrta ki a givemesport.com.

Egy X-felhasználó így reagált az esetre:

„Micsoda arcátlanság. Szörnyű mentalitás.”

Egy másik felhasználó így fogalmazott:

„Komolyan, kinek képzeli magát? Sok meccsen az egyik leggyengébbünk volt idén, mégis akkora egója van, mint Cristiano Ronaldónak.”

Egy harmadik kommentelő szerint:

„Szoboszlai teljesen elvesztette a fejét.”

Míg egy negyedik így írt:

„Sokat elmond, hogy még a szezon egyik legjobb játékosának is hozzáállásbeli gondjai vannak.”

Egy ötödik pedig így zárta:

„Mit vár? Az emberek pénzt fizetnek ezért, és még tapsoljanak is a végén? Őrület!”

Mint ismert, Mohamed Szalah sorsdöntő pillanatban hibázott ismét tizenegyes a Manchester City ellen.

Szoboszlai pénteken exkluzív interjút adott

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol beszélt a budapesti BL-döntőről, és hogy mennyire megváltozott az élete, mióta megszületett a kislánya. A magyar középpályás azt is elárulta, hogy Steven Gerrard melyik sportágban hívta ki, és azt is elmondta, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról, valamint azt is elmesélte, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. Szoboszlai az interjú végén azt is elmondta, hogy szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

A Liverpool szurkolói már Arne Slot távozását szeretnék

Korábban arról is írtunk, hogy Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

