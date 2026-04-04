Nem sikerült a válogatott szünetben sem megoldást találnia Arne slotnak a Liverpool problémáira, és az FA-kupa negyeddöntőjében súlyos vereséget szenvedett Arne Slot csapata.
A lefújás után Szoboszlai teljes letargiában nyilatkozott a mérkőzést közvetítő Spíler TV-nek, és a saját szurkolóival is érdekes jelenet játszódott le:
Amint a videón is látszik, Szoboszlai először megtapsolta azon Liverpool-drukkereket, akik végig ottmaradtak az Etihadban, majd egy ponton számonkérően rántja a vállát a szurkolókkal szemben. Ezután a magyar válogatott csapatkapitánya elkezdte feltüzelni a szurkolókat, majd Federico Chiesa tessékelte arrébb Szoboszlai Dominikot.
Kapcsolódó
Haaland egy félidő alatt duplázott, a kiesés szélére taszította Szoboszlaiékat + videó
Kerkez felrúgta Cherkit a tizenhatoson belül, ami utána jött, arra senki sem számított + videó
Frissítés! (17:07)
Mohamed Szalah sorsdöntő pillanatban hibázott ismét tizenegyes a Manchester City ellen.
Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a Liverpool Echónak, ahol beszélt a budapesti BL-döntőről, és hogy mennyire megváltozott az élete, mióta megszületett a kislánya. A magyar középpályás azt is elárulta, hogy Steven Gerrard melyik sportágban hívta ki, és azt is elmondta, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról, valamint azt is elmesélte, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal. Szoboszlai az interjú végén azt is elmondta, hogy szíve szerint hol folytatná a pályafutását.
Frissítés! (18:40)
Arne Slot csalódottan értékelt a Manchester City elleni 4-0-s FA-kupa-búcsú után. Miközben a holland vezetőedző a mérkőzésről beszélt, a dühös Liverpool szurkolók ellene fordulatak és már a lehetséges utódját éltették.
Frissítés (19:24)
Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.
Frissítés (2026.04.05.)
Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.
Frissítés (2026.04.05. - 14:37)
Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!