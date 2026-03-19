„Benne a jövő kapitánya lakozik” – Steven Gerrard élő adásban áradozott a gólt szerző Szoboszlai Dominikról

A Galatasaray elleni visszavágón aratott siker után a meccs emberének választott Szoboszlai Dominik a TNT Sports stábjához vonult, ahol nem más várta, mint a Vörösök ikonikus 8-asa, Steven Gerrard. A beszélgetés során kiderült, hogy a magyar középpályást fűtötte a bizonyítási vágy, miután a törökök első meccs utáni ünneplését kicsit a szívére vette.

Szoboszlai: „Személyesnek vettem az ünneplésüket”

Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban őszintén beszélt arról, mi motiválta a csapatot a törökországi vereség után:

„Nagyon szükségünk volt erre a győzelemre. A Spurs elleni meccs után talán túl kemény voltam a csapattal, de úgy gondolom, erre volt szükségünk. Ma megmutattuk a helyes irányt, amerre menni akarunk. Tudom, hogy a szurkolók elégedetlenek lehetnek velünk, de ha mi magunkkal vagyunk elégedetlenek, az az igazi probléma. Ez egy hatalmas lépés előre, életemben először vagyok negyeddöntős” – kezdte a magyar válogatott csapatkapitánya.

A pazar gólt szerző középpályás kitért a törökök korai örömére is:

„Az első perctől rajtuk voltunk. Hallottam őket ünnepelni az előző meccs után az interjúm alatt. Beszéltem pár sráccal, mondták, hogy Törökországban ez szokás, mindegy, hogy van-e visszavágó. Én ezt egy kicsit személyesnek vettem, és szerintem páran még így voltunk ezzel a csapatban. Ez adott egy kis plusz löketet, az első másodperctől kezdve mindent beleadtunk."

Gerrard: „Ott látjuk benne a potenciális kapitányt”

A stúdióban helyet foglaló Steven Gerrard, akivel Szoboszlait érkezése óta folyamatosan összehasonlítják, nem fukarkodott a dicséretekkel. Miközben Dominik elmondta, mekkora megtiszteltetés számára a legenda 8-as mezét viselni, Gerrard még magasabbra tette a lécet:

„Imádom a mentalitását. Rengeteget fejlődött és nőtt, mióta a Liverpool játékosa lett. Egy hatalmas tehetséget igazoltunk le, aki most van a legjobb éveiben. Azt hiszem, a Liverpool a legjobb formáját fogja látni. Remélem, sokáig marad, mert látok benne egy potenciális kapitányt. Ahogy játszik, a konzisztenciája és a mentalitása... ezt hallani a hangján is” – fogalmazott Gerrard.

Az angol legenda hozzátette, Szoboszlai igazi „go-to man” lett a Liverpoolban, aki képes diktálni a tempót:

„Azt akarjuk, hogy a 8-asunk a pálya közepén legyen, ne a jobbhátvéd pozíciójában, minden tisztelettel. Ott akarjuk látni, ahol diktálja a dolgokat. Ma ezt tette, gólt lőtt, ismét fantasztikus teljesítményt nyújtott.”

Irány a negyeddöntő és a PSG

A Liverpoolra a következő körben a PSG vár, de Szoboszlai hűen önmagához már a következő feladatra koncentrál. Noha eredetileg nem klasszikus 8-asként gondolt magára, Gerrard szerint ebben a pozícióban tud kiteljesedni, és akár mesterhármasig is juthatott volna a Galatasaray ellen.

A szombati, Brighton elleni bajnoki után a válogatott szünet következik, majd jön az újabb BL-ütközet, ahol Szoboszlai ismét bizonyíthatja: méltó utódja a klub valaha volt egyik legnagyobb alakjának.



