Szoboszlai marad Liverpoolban

A Liverpool Echo cikkében kielemi, hogy a Liverpool már tárgyal Szoboszlai Dominik menedzserével, Esterházy Mátyással a játékos új szerződéséről, a felek azon dolgoznak, hogy a magyar játékos mielőbb egy olyan új szerződést kapjon, ahol a fizetése jobban tükrözi a csapatban betöltött kulcsfontosságú szerepét.

Bár a magyar játékos az interjú során nem akart mélyebben belemenni a témába, azt azonban megerősítette, hogy Liverpoolban folytatja a pályafutását:

„Imádok itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és imádok ezért a csapatért játszani – ennyi az egész"

– hangsúlyozta Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik nem lesz a Real Madrid játékosa

Korábban a Real Madrid, a Manchester City és az Atlético Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani Szoboszlai kapcsán, a hírek szerint a Real Madrid Jürgen Kloppal együtt igazolta volna a magyar játékost, azonban most úgy tűnik, a Királyi Gárdának le kell mondania a Liverpool nyolcasáról.

Szoboszlai Dominik a Liverpool Echónak adott interjújában elárulta, hogy Steven Gerrard milyen sportágban hívta ki, és arról is beszélt, hogy miért nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal.

A beszélgetésben során szóba került a budapesti BL-döntő is, illetve az is, hogyan változott meg az élete, mióta megszületett tündéri kislánya.

Frissítés! (19:50)

Szoboszlai Dominik azt is elárulta a beszélgetés során, hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról és a vezérszerepről.

Frissítés! (0:30)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.