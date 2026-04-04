Nem sikerült jól a válogatott szünet utáni első meccs a Liverpool számára, a Manchester City könnyed győzelmet aratott Szoboszlai Dominikék ellen. Arne Slot még a mérkőzés előtt azt éreztette, ő marad a csapat vezetőedzője a következő szezonban is, miután Fabrizio Romano arról számolt be, a Vörösök vezetősége vele egyeztetve alakítaná ki nyáron a keretet.

A felső vezetés tehát bízik a holland szakemberben, nem úgy, mint a szurkolók, akik már a meccs közben is nagy számban hagyták el az Etihad Stadiont. Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint a stadiont éppen elhagyó drukkerek Xabi Alonsót éltették, akit egyre többször hoznak szóba, mint Arne Slot utódja a Mersey-partján:

Xabi Alonso januárban távozott a Real Madridtól, azóta pedig nem vállalt csapatot. A spanyol szakembert összeboronálták többek között a Manchester City-vel és Olympique Marseille-el is, de a legtöbbször a Liverpoollal hozzák össze Alonsót, aki játékosa is volt a csapatnak.

Frissítés (19:24)

Szoboszlai éles kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, többen nekiestek a Manchester City elleni kiütéses vereség után.

Frissítés (2026.04.05.)

Liverpoolban továbbra is forrnak az indulatok Szoboszlai viselkedése miatt, a szurkolók bocsánatkérést követelnek a magyar középpályástól.

Frissítés (2026.04.05. - 14:37)

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Liverpool holland vezetőedzője nem érti a magyar játékost, ezért elmondása szerint el fog vele beszélgetni.

