Kiderült: ezen múlik, hogy Borbély Balázs legyen a Ferencváros edzője

A Ferencvárosnál felmondó Robbie Keane távozása után azonnal megindultak a találgatások az új vezetőedző személyéről. Korábban arról számoltunk be, hogy a korábbi Dinamo Zagreb és Union Berlin-edző, Nenad Bjelica is kiszemelt a kispadra, de a győri csapattal bajnoki címet szerzőBorbély Balázs neve is felmerült.

A Csakfoci értesülése szerint a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Borbély kiváló kapcsolatot ápol a csapat sportigazgatójával, Hajnal Tamással, és a szakember kifejezetten hajlik arra, hogy elfogadja a Ferencváros ajánlatát.

Borbély Balázs szerződése 2027-ig szól az ETO FC-nél, és korábban már reagált a találgatásokra is, ám a lap szerint előbb a saját jövőjét kell tisztáznia a győri edzőnek a klub elöljáróival, mielőtt a két csapat között megkezdődhetnek a hivatalos tárgyalások.

Ugyanis Borbély a napokban egyeztet Világi Oszkárral, az ETO FC tulajdonosával az edző jövőjét illetően. A felvidéki üzletember volt az, aki lehetőséget adott annak idején a fiatal vezetőedzőnek, így kizárólag a békés elválásban gondolkodik mindkét fél. Amennyiben a tulajdonos nem gördít akadályt, életbe léphet Borbély szerződésében egy kivásárlási záradék, amit vagy a ferencvárosi klub, vagy maga az edző aktivál, aki később ezt behajthatja újdonsült csapatánál.

Ugyanakkor az a forgatókönyv is elképzelhető, hogy a győri csapat tulajdonosa olyan szakmai és pénzügyi garanciákat vállal a következő évi, Bajnokok Ligája szerepléssel fűszerezett szezonra, amivel maradásra bírhatja Borbély Balázst. A Csakfoci szerint viszont a nagyobb esély mégis arra mutatkozik, hogy a tréner távozik Győrből, és a Ferencvároshoz szerződik, de a végső döntés a Világi Oszkárral folytatott egyeztetésen születik meg.

Nemrég pedig az is kiderült, a távozó Robbie Keane a két szék közé a pad alá eshet, és mégsem lesz a Celtic vezetőedzője.

