A Ferencváros edzőkeresési stratégiájában az elmúlt időszak külföldi vezetőedzőinek távozása után irányváltás figyelhető meg. Egy neves, külföldi szakember szerződtetése és megfizetése olyan tételt jelentene a klub költségvetésének, amellyel szemben Borbély Balázs alkalmazása lényegesen költséghatékonyabb alternatívát kínál.

Bár Borbély Balázs a Ferencváros korábbi, külföldi edzőihez mérten pénztárcabarát megoldásnak számít, a szakember szempontjából hatalmas előrelépést jelent a Fradihoz való szerződés. A Ferencvárosi C-közép Facebook-oldal szerint a szakvezető, amennyiben sikerül megállapodni a felek között, a Ferencvárosnál nagyjából a kétszeresét fogja keresni annak az összegnek, mint amennyit az ETO FC kispadján kapott. Ráadásul a Ferencváros a büdzsé esetleges megnyirbálása esetén is legalább kétszer akkora költségvetésből gazdálkodhat, mint az ETO FC, így a személyes javadalmazáson túl ez is erős érv lehetett a Ferencváros és a váltás mellett Borbély Balázs számára.

A másik szempont pedig a sportigazgatóval, Hajnal Tamással való barátsága lehet Borbély számára. Sokáig úgy tűnt, Hajnal is távozik a csapattól, ám a legfrissebb hírek szerint fordult a helyzet, és a fővárosi csapatnál maradhat a magyar sportvezető. Köztudott, hogy Hajnal Tamás volt az, aki a Ferencvároshoz hívta Borbélyt még 2019-ben, aki pedig végigjárta a klub ranglétráját edzőként: irányította az U17-es és U19-es csapatot, illetve a Ferencváros NB III-as második csapatát is.

Kapcsolódó

Egészen elképesztő: szaúdi tulajdonosa lehet a Fradinak

Földrengés a Ferencvárosnál: Kubatov Gábor is távozhat a klub éléről!

Kiderült, elindulhat-e az NB I-ben a Ferencváros - már Kubatov nélkül tartották meg a közgyűlést

Hatalmas fordulat! Kubatov Gáborék eladhatják a Ferencvárost a pénzügyi helyzet miatt

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.