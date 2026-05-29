Hivatalossá vált: Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője elfogadta a Ferencvárosi TC megkeresését, így a fővárosi zöld-fehérek új szakvezetője lesz.

A szakember az elmúlt szezonban történelmet írt Győrben, hiszen bajnoki címig vezette a klubot, miközben stabil, szervezett és modern futballt épített fel. Teljesítménye nem maradt észrevétlen: a Ferencváros már korábban is figyelte, de a helyzet Robbie Keane távozása után gyorsult fel igazán.

Bár Borbély korábban úgy nyilatkozott, hogy nem foglalkozik az ajánlattal, most mégis az ETO FC közösségi oldalán megjelent legfrissebb információk szerint a felek megegyeztek, és a vezetőedző már rábólintott a zöld-fehérek projektjére.

A háttérben kulcsszerepet játszott, hogy Borbély neve régóta szerepel a Ferencváros szakmai környezetében, és jó kapcsolatot ápol a klubvezetés több tagjával is. A Fradi célja egyértelmű: a hazai dominancia fenntartása mellett nemzetközi szinten is előrelépni – ehhez pedig egy friss, sikeres NB I-es bajnok edzőt választottak.

A klub hivatalos honlapja cikkünk megjelenéséig nem adta hírül a távozást, de valószínűleg már csak idő kérdése az NB I újabb edzőváltásának lezárulása.

Frissítés (2026. május 29. 13:10)

A vezetőedző után, a válogatott játékos is elhagyhatja a bajnokcsapatot.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.