Viharos válás Győrben: sértegették és becsmérelték a Fradihoz távozó sikeredzőt

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője elfogadta a Ferencváros megkeresését, ám a Bors értesülései szerint a válás viharosra sikeredett: a lap szerint Győr vezetői veszekedtek a távozó szakvezetővel, és sértegetésekből sem volt hiány.

A szakember az elmúlt szezonban történelmet írt Győrben, hiszen bajnoki címig vezette a klubot, miközben stabil, szervezett és modern futballt épített fel. Teljesítménye nem maradt észrevétlen: a Ferencváros már korábban is figyelte, de a helyzet Robbie Keane távozása után gyorsult fel igazán.

Bár Borbély korábban úgy nyilatkozott, hogy nem foglalkozik az ajánlattal, pénteken az ETO FC közösségi oldalán megjelent a közlemény, miszerint a vezetőedző rábólintott a zöld-fehérek projektjére. 

A Bors azóta újabb részleteket tudott meg a válás viharos körülményeiről. A lap szerint a felvidéki szakember úgy gondolta, hogy kérése után békésen tudnak szakítani a győriekkel, ez sajnos nem valósult meg. A Bors úgy értesült, hogy a labdarúgó-NB I-ben aranyérmes Győr vezetői veszekedtek vele, becsmérelték. Nem véletlen, hogy a közleményben is kritikusan utaltak a bajnokcsapat mesterére, némileg azt sugallva, mintha Borbély Balázs egyedül magának tulajdonítaná a győri elsőséget.  

