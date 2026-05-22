Kiderült, hogyan mondott fel Robbie Keane a Ferencvárosnál!

Robbie Keane felmondott

Péntek délelőtt arról számoltunk be, hogy sajtóhírek szerint Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál, és távozik a zöld-fehérek kispadjáról.

A Zuhanyhíradó értesülései szerint nem egy másik csapat vásárolta ki az ír szakembert a szerződéséből, hanem Keane saját zsebből rendezte az ügyet.

A Slovan Bratislava edzőt keres, Robbie Keane is kívánságlistán

A Slovan Bratislava ügyvezető igazgatója, Ivan Kmotrík Jr. egy a héten megjelent podcastban elárulta, hogy több ismert szakember is szerepel a klub kívánság listáján, többek között Robbie Keane is:

„Robbie Keane is lehet egy alternatíva. Meglátjuk, hogyan alakul a helyzete a Ferencvárosnál. Ha lehetséges, szeretnénk vele találkozni"

– hangsúlyozta a Kmotrík Jr. a podcastben.

Ki lehet a Ferencváros következő vezetőedzője?

Sajtóhírek szerint az ETO-t bajnoki címre vezető Borbély Balázs követheti Robbie Keane-t a Ferencváros kispadján.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.