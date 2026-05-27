Kútba eshet a skóciai szerződés, a Celtic hajrája átírta Robbie Keane jövőjét is

Régóta pedzegetik az azóta a Ferencvárostól távozó Robbie Keane esetleges Celtic-hez szerződését, a Football Insider legfrissebb értesülései szerint jelentős fordulat állt be az ügyben. A ferencvárosi lemondást követően az ír szakember neve erőteljesebben is felvetődött a glasgow-i együttesnél, ám a végül bajnoki címet és kupagyőzelmet érő véghajrá teljesen átírta a skót csapat vezetőségének terveit, ugyanis az elsődleges cél mostantól a sikeredző, Martin O’Neil megtartása.

Így egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy a korában az elsőszámú esélyesnek kikiáltott Robbie Keane lemarad a skóciai munkáról. Ráadásul, amennyiben O’Neil mégsem maradna, sajtóhírek szerint már egy módosított listából választana utódot a Celtic, amin nincs kedvező pozícióban Keane.

Ám az ír szakvezető mindenképpen munkát vállalna a nyáron, így nem valószínű, hogy az örökké-valóságig várna a skót csapatra. Korábban arról számoltunk be, hogy Keane egyik legkomolyabb kérője a szlovák bajnok Slovan Bratislava, így nincs kizárva, hogy egy glasgow-i munka hiányában a következő szezont a pozsonyi csapatnál kezdi meg a Ferencvárostól távozó tréner.

Forrás: Csakfoci

