Szaúdi tulajdonosa lehet a Ferencvárosnak?

A jelenlegi ferencvárosi vezetéssel kiritikus Facebook-oldal úgy értesült, hogy Kubatov Gábor és az elnökség jelenleg is szaúdi milliárdosokkal tárgyal egy esetleges átvételről.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, ezért felmerülhetett a klubvezetésében a labdarúgó szakosztály eladása. Bár ezeket az információkat sem a klub, sem az elnökség nem erősítette meg eddig, így érdemes fenntartásokkal kezelni.

Hatalmas átalakuláson mehet keresztül a Ferencváros a nyáron

Mint ismert, Robbie Keane szombaton hivatalosan is távozott a Ferencvárostól, sajtóhírek szerint pedig az ír szakembert Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor is követhetik. Eközben a magyar média már Kubatov Gábor utódját is tudni véli.

