Egészen elképesztő: szaúdi tulajdonosa lehet a Ferencvárosnak!?

A Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldal információi szerint a Ferencváros vezetősége eladná FTC Labdarúgó Zrt.-t. Az oldal azt is tudni véli, hogy szaúdi befektetőkkel tárgyal Kubatov Gábor vezette elnökség. Mutatjuk, ki lehet a Ferencváros új tulajdonosa!

Szaúdi tulajdonosa lehet a Ferencvárosnak?

A jelenlegi ferencvárosi vezetéssel kiritikus Facebook-oldal úgy értesült, hogy Kubatov Gábor és az elnökség jelenleg is szaúdi milliárdosokkal tárgyal egy esetleges átvételről. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, ezért felmerülhetett a klubvezetésében a labdarúgó szakosztály eladása. Bár ezeket az információkat sem a klub, sem az elnökség nem erősítette meg eddig, így érdemes fenntartásokkal kezelni. 

Hatalmas átalakuláson mehet keresztül a Ferencváros a nyáron

Mint ismert, Robbie Keane szombaton hivatalosan is távozott a Ferencvárostól, sajtóhírek szerint pedig az ír szakembert Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor is követhetik. Eközben a magyar média már Kubatov Gábor utódját is tudni véli. 

Amint további részletek derülnek ki a Ferencváros eladásáról, természetesen frissítjük a cikkünket!


