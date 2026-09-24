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CAF Confederations Cup

CAF Confederations Cup Overview

Fernando Da Cruz Kaizer Chiefs

'Something is lacking at Chiefs' - former Amakhosi boss

The Glamour Boys find themselves under intense scrutiny once again as former head coach Sergio Dos Santos expressed his bewilderment over the club’s recent transfer market inactivity. The Soweto giants’ legend believes the current squad lacks the necessary depth to compete on multiple fronts, leaving them vulnerable in both domestic and continental competitions.

Kaizer ChiefsPremier Soccer League
Gaston Sirino, Durban City

Ben Youssef leads City to victory in Confederation Cup

The Tunisian coach guided his side to an important continental victory, with City taking the upper hand after the visitors conceded an own goal. The result puts the KwaZulu-Natal team in a strong position to progress to the second preliminary round, with the side now looking to complete the job and seal their passage when they return to action next weekend.

Durban CityPremier Soccer League
Miguel Cardoso Mamelodi Sundowns

Cardoso reveals key factor in Downs, Pirates, Chiefs title race

The Brazilians tactician has identified squad depth and the ability to handle a congested fixture list due to continental competition as the defining factors in this season's Premier Soccer League title race. As the Tshwane giants battle for supremacy against the Buccaneers and a resurgent Amokhosi, the Portuguese coach believes the upcoming continental schedule will test the true mettle of the league's heavyweights.

Premier Soccer LeagueMamelodi Sundowns FC
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CAF Confederations Cup, fixtures & results

Thursday 9 April
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
FT
Friday 10 April
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
0
FT
Thursday 16 April
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
FT
agg 1 - 0
Saturday 18 April
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
FT
agg 1 - 1
Friday 8 May
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
FT
Friday 15 May
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
FT
agg 1 - 1
pen 7 - 8
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Barcelona crestBarcelona77003172421
W
W
W
W
W
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
W
W
W
L
W
3Real Betis crestReal Betis751197216
D
W
W
W
L
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
L
W
W
L
W
5Sevilla crestSevilla7412109113
L
W
W
D
L
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