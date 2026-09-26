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Africa Cup of Nations Qualification

Africa Cup of Nations Qualification Overview

Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC

Mosimane backs Dithejane to handle USA travel

The Bafana Bafana boss has dismissed concerns regarding the gruelling travel schedule facing the Chicago Fire starlet. The young attacker has been summoned for the upcoming 2027 Africa Cup of Nations qualifiers against Guinea and Eritrea, followed by the high-profile friendly against Egypt. Despite the massive distance between the United States and South Africa, the coach believes the player’s young age will be a decisive factor in his physical readiness.

South AfricaP. Dithejane
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Africa Cup of Nations Qualification, fixtures & results

Thursday 24 September
Burkina Faso badge
Burkina Faso
BUR
1
Benin badge
Benin
BEN
1
FT
Algeria badge
Algeria
ALG
3
Zambia badge
Zambia
ZMB
1
FT
Mali badge
Mali
MLI
3
Cabo Verde badge
Cabo Verde
CPV
1
FT
Friday 25 September
Kenya badge
Kenya
KEN
Eritrea badge
Eritrea
ERI
South Africa badge
South Africa
RSA
Guinea badge
Guinea
GUI
Sunday 27 September
Zimbabwe badge
Zimbabwe
ZIM
DR Congo badge
DR Congo
COD
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Juventus crestJuventus11005053
W
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
W
3Sparta Prague crestSparta Prague11004133
W
4Besiktas crestBesiktas11004133
W
5Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise11003033
W
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