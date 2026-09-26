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Africa Cup of Nations Qualification
Africa Cup of Nations Qualification Overview
Africa Cup of Nations Qualification, fixtures & results
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Thursday 24 September
Friday 25 September
Sunday 27 September
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Prague
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3