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FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Overview
FIFA Club World Cup, fixtures & results
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Thursday 3 July
Monday 7 July
Tuesday 8 July
Saturday 12 July
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Toluca
|9
|6
|1
|2
|20
|9
|11
|19
|2
|CD Guadalajara
|9
|5
|3
|1
|17
|8
|9
|18
|3
|CF América
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|9
|17
|4
|Cruz Azul
|9
|5
|0
|4
|16
|15
|1
|15
|5
|Monterrey
1 - 1
|9
|4
|2
|3
|15
|11
|4
|14
Last updated 5 minutes ago