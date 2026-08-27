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FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup Overview

Ceferin Infantino

Uefa pursues criminal case against Infantino and Fifa

European football's governing body, UEFA, has initiated explosive criminal legal proceedings against FIFA and its president, Gianni Infantino. The legal challenge centers on a controversial and now-abandoned proposal to sell off significant commercial stakes in the World Cup and other major global competitions to private investment firms.

World CupWorld Cup
Gianni Infantino

Infantino accused of 'deception' as UEFA, CONCACAF, AFC launch joint attack

FIFA president Gianni Infantino is facing the most significant threat to his leadership yet after three of the world’s most powerful football confederations launched a scathing joint attack. In a move that has sent shockwaves through the global game, UEFA, CONCACAF, and the AFC have officially accused the governing body of "deception" following the fallout of a plan to sell off commercial rights to the World Cup.

World CupWorld Cup
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FIFA Club World Cup, fixtures & results

Thursday 3 July
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Friday 4 July
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
Monday 7 July
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Tuesday 8 July
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Saturday 12 July
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
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Standings

Live
PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Toluca crestToluca96122091119
L
W
W
W
W
2CD Guadalajara crestCD Guadalajara9531178918
D
W
W
D
W
3CF América crestCF América8521178917
D
L
W
W
W
4Cruz Azul crestCruz Azul95041615115
L
W
W
W
L
5Monterrey crestMonterrey
1 - 1
94231511414
D
W
D
L
L
Last updated 5 minutes ago
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