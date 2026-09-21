Keine Konzept unter Jose Mourinho? Ex-Profi übt deutliche Kritik an Real Madrid

Gegenüber Movistar erklärte Miguel Torres, der zwischen 2005 und 2009 das Trikot der Blancos trug, dass Real jegliche Struktur im Zusammenspiel abgehe. Einige Profis, die bei anderen Klubs starke Leistungen gezeigt hatten, könnten dadurch ihr Potenzial kaum abrufen.

"Bei Madrid fehlt es an Struktur. (Marc) Cucurella wirkt wie ein anderer Spieler, er wirkt sogar wie ein schlechter Spieler, aber nur, weil es keine Struktur gibt. Es gibt keinerlei Spielabläufe", schimpfte Torres.

Cucurella war noch im Sommer mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister in den USA, Kanada und Mexiko geworden und hatte es sogar in die Mannschaft des Turniers geschafft. Im Anschluss wechselte er für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real, bei den Madrilenen hat er jedoch noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. So kommt der 28-Jährige in acht Pflichtspielen auf noch keine Torbeteiligung und präsentiert sich darüber hinaus auch defensiv äußerst wacklig.

Am vergangenen Wochenende etwa, bei der turbulenten 1:2-Niederlage gegen Stadtrivale Atletico, sah Cucurella beim zweiten Gegentor durch Jonathan David nicht gut aus, da er es verpasste, bei der Hereingabe von Giuliano Simeone entscheidend zu stören.

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Wie viel Geld investierte Real Madrid in neuen Spieler?

Angesichts der massiven Investitionen im Sommer, Real gab zusammengerechnet über 300 Millionen Euro für neue Spieler aus, hatte sich Torres mehr erwartet. Er selbst sah die Königlichen deutlich in der Favoritenrolle gegenüber dem FC Barcelona, die Realität sähe nun aber anders aus.

"Man beobachtete mit einem Schmunzeln, was Barca machte: 80 Millionen für Gordon – wer ist das überhaupt? Adeyemi, nur ein weiterer Stürmer. Rodri zahlen sie viel Geld, obwohl er körperlich nicht in Bestform war. Würde Rodri bei Madrid spielen, würden auch bei ihm zahlreiche Schwächen sichtbar werden", so Torres.

Bei den Katalanen sei unter Trainer Hansi Flick im Gegensatz zu Real auch eine deutliche Spielidee erkennbar. "Die Wochen vergehen, und egal, wen Barca verpflichtet oder ob sie gar keinen Stürmer verpflichten – bei ihnen läuft alles rund, weil sie eine gute Struktur haben", erklärte Torres. "Ich betone noch einmal: Bei Real Madrid gibt es keine Struktur, und so ist es sehr schwierig, dass ein Projekt Erfolg haben kann, auch wenn man über gute Fußballer verfügt."

In der Tabelle von LaLiga ist Real Madrid nach nun zwei Niederlagen aus sieben Spielen auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Spitzenreiter Barca ist bereits sechs Zähler enteilt, auch Atletico liegt nun einen Punkt vor den Königlichen.