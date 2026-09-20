Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gastgeber im Madrider Derby für eine Überraschung sorgen können, da sie zuletzt Anzeichen zeigten, gegen den formstarken Rivalen aus der Hauptstadt ungeschlagen zu bleiben.

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Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Real Madrid

Doppelte Chance – Atletico Madrid/Unentschieden zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Torschütze – Jonathan David zu einer Quote von 3,05 bei bet365

Spieler-Vorlagen 1+ – Vinicius Junior mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 3,45 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Atletico Madrid 2:2 Real Madrid

: Atletico Madrid 2:2 Real Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Atletico Madrid – Jonathan David, Ademola Lookman; Real Madrid – Kylian Mbappe, Vinicius Junior

Nach sechs Spieltagen in der La Liga nimmt die Tabelle bereits die Form an, die man aus den vergangenen Jahren kennt. Barcelona steht mit 18 Punkten an der Spitze, Real Madrid folgt mit 15 Punkten auf Platz zwei, während Atleti mit 13 Punkten Dritter ist. In der vergangenen Saison verpasste Atleti allerdings den dritten Platz, da man am letzten Spieltag gegen Villarreal verlor.

Diego Simeones Mannschaft ist trotz des sommerlichen Drama um Julian Alvarez relativ reibungslos in die Saison gestartet. Am Mittwochabend untermauerte man die eigenen Ambitionen auf einen Platz unter den ersten drei mit einem 4:0-Kantersieg gegen Osasuna. Das Ergebnis hielt den Anschluss an die Spitzenduo, und an diesem Wochenende soll Real auf Platz zwei überholt werden.

Unter Jose Mourinho hat Real Madrid in dieser Saison positive Ergebnisse eingefahren. Nur eine Niederlage musste man bislang hinnehmen, gegen Real Betis, erholte sich davon aber gut. Los Blancos haben seit jener Pleite drei Spiele in Folge gewonnen, darunter einen Champions-League-Triumph gegen Inter Mailand.

Allerdings passten die Leistungen nicht immer zu diesen Ergebnissen, wie sich unter der Woche zeigte. Real führte gegen Elche komfortabel mit 2:0, ehe man zweimal den Anschluss kassierte. Erst ein Siegtreffer von Carlos Espi in der 91. Minute sicherte alle drei Punkte, was Mourinho zu Kritik an der mangelnden Chancenverwertung seines Teams veranlasste.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Real Madrid

Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David

: Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Beide Madrider Teams in Topform

Atletis Stärke liegt im Metropolitano-Stadion. In der vergangenen Saison verlor man vor eigenem Publikum nur drei von 19 Ligaspielen. Simeone wird diese Bilanz in dieser Saison gerne ausbauen wollen, indem er gegen den Stadtrivalen eine Niederlage vermeidet.

Real besaß in der vergangenen Saison die beste Auswärtsbilanz der La Liga, tat sich an diesem Standort aber schwer, Ergebnisse einzufahren. Zudem befindet man sich auf einer Serie von drei Siegen in Folge und hat die vergangenen beiden direkten Duelle gewonnen. Das Problem ist, dass Los Blancos auswärts leicht angeschlagen wirken und möglicherweise nicht ihre gewohnte Leistung abrufen.

Die Gastgeber gehen nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Serie in dieses Spiel, genau das, was sie vor dem Derby brauchen. Atleti gewann dieses Duell in der vergangenen Saison mit 5:2. Man hat nur eines der vergangenen sieben zu Hause ausgetragenen direkten Duelle verloren, dreimal gewonnen und dreimal remis gespielt. Real hat allerdings nur zwei der vergangenen acht Begegnungen in allen Wettbewerben verloren, was für eine Punkteteilung spricht.

Atletico Madrid vs Real Madrid Wette 1: Doppelte Chance – Atletico Madrid/Unentschieden zu einer Quote von 1,69 bei bet365

David geht mit Selbstvertrauen ins Derby

Jonathan David wechselte am 1. September auf Leihbasis von Juventus zu Atletico Madrid. Simeone hat seine Einsatzzeit seit der Ankunft begrenzt, doch unter der Woche gegen Osasuna durfte er von Beginn an ran. Der Kanadier traf selbst und legte zudem ein Tor für einen Teamkollegen auf.

Am vergangenen Wochenende traf David bereits bei einem 30-minütigen Kurzeinsatz auswärts bei Real Sociedad. Sein Selbstvertrauen dürfte vor diesem Derby entsprechend hoch sein. Mit zwei Toren und einer Vorlage in seinen letzten beiden Einsätzen wird er für eine Real-Abwehr, die sich schwertut, zu Null zu spielen, zur Gefahr.

Bei Juventus fand David nie zu seiner besten Form zurück, doch bei Atleti will er nun unbedingt seinen Stempel aufdrücken. Da Alvarez wegen einer Muskelverletzung fehlt, dürfte David von Beginn an spielen. Sollte Atleti also ein oder zwei Tore gelingen, ist er ein würdiger Kandidat, eines davon zu erzielen.

Atletico Madrid vs Real Madrid Wette 2: Torschütze – Jonathan David zu einer Quote von 3,05 bei bet365

Vini will das Spiel prägen

Bei so vielen kreativen Spielern auf beiden Seiten fällt es schwer, einen als potenziellen Spielentscheider herauszustellen. Vinicius Junior gehört jedoch zu den frühen Anwärtern auf die meisten Vorlagen der La Liga und liegt derzeit nur eine hinter Spitzenreiter Anthony Gordon. Vini verzeichnete am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano eine Vorlage.

Damit steht sein Saisonkonto nach sechs Einsätzen bei drei Vorlagen. Nachdem er zuletzt leer ausging, dürfte er in diesem Spiel unbedingt seinen Einfluss geltend machen wollen. Erwähnenswert ist, dass Vini im Hinspiel der vergangenen Saison doppelt für Real traf.

Vini steuerte zudem eine Vorlage bei, als Real in der vergangenen Saison im Metropolitano mit 5:2 unterlag. Bislang hat Vini in der La Liga 13 Torchancen kreiert und liegt damit gemeinsam mit Jude Bellingham und Unai Lopez auf dem geteilten fünften Platz der Liga. Bei einem Schnitt von 2,3 kreierten Chancen pro 90 Minuten dürfte ihm an diesem Wochenende eine weitere Vorlage gelingen.

Atletico Madrid vs Real Madrid Wette 3: Spieler-Vorlagen 1+ – Vinicius Junior mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 3,45 bei bet365

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