LaLiga, 7. Spieltag im Überblick: Real Madrid verliert im Titelrennen deutlich an Boden

Real verlor im Titelrennen weiter an Boden und unterlag dem Stadtrivalen Atleti mit 1:2. Die Gastgeber erzielten ihre Treffer durch Grimaldo vom Elfmeterpunkt und Leihspieler Jonathan David. Antonio Rüdigers später Anschlusstreffer für die Mannschaft von Jose Mourinho, die nach dem frühen Platzverweis gegen Dean Huijsen zu Beginn der zweiten Halbzeit auch 40 Minuten in Unterzahl spielte. Real Madrid liegt nach sieben Spielen nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona.