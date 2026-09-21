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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga, 7. Spieltag im Überblick: Real Madrid verliert im Titelrennen deutlich an Boden

La Liga
Real Madrid
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FC Barcelona

Umfassender Rückblick auf die herausragenden Momente aus Spaniens La Liga vom vergangenen Wochenende. Wir blicken auf Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende Einzelleistungen und mehr.

Am vergangenen LaLiga-Wochenende zog Atletico Madrid mit einem Sieg in LaLiga an dem Erzrivalen Real Madrid vorbei. Das sind großartige Nachrichten für den makellosen Tabellenführer Barcelona.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atletico Madrid 2:1 Real Madrid

    Real verlor im Titelrennen weiter an Boden und unterlag dem Stadtrivalen Atleti mit 1:2. Die Gastgeber erzielten ihre Treffer durch Grimaldo vom Elfmeterpunkt und Leihspieler Jonathan David. Antonio Rüdigers später Anschlusstreffer für die Mannschaft von Jose Mourinho, die nach dem frühen Platzverweis gegen Dean Huijsen zu Beginn der zweiten Halbzeit auch 40 Minuten in Unterzahl spielte. Real Madrid liegt nach sieben Spielen nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sevilla 1:3 Barcelona

    Barcelona hat seinen perfekten Saisonstart mit einem 3:1-Sieg beim FC Sevilla fortgesetzt, dank eines Hattricks von Kapitän Raphinha. Der Brasilianer ist in herausragender Form und kommt nach sieben Spielen auf 15 direkte Torbeteiligungen. Barca steht mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze. Was für ein Start für die Mannschaft von Hansi Flick!

  • RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 1:1 Real Betis

    Depors beeindruckender Start in die Saison setzte sich mit einem 1:1 gegen das formstarke Real Betis fort. Alvaro Valles erzielte spät den Ausgleich für die Gastgeber, sodass der Aufsteiger nach sieben Spielen bei 10 Punkten steht. Betis hat 16 Punkte, fünf weniger als Spitzenreiter Barcelona. Außerdem liegt das Team einen Punkt vor Real Madrid.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe 1:0 Malaga

    Am Tabellenende bleibt Malaga nach der 0:1-Niederlage gegen Getafe in der Hauptstadt weiter sieglos. In die Länderspielpause geht das Team als Schlusslicht und hat nun reichlich Zeit, über das nächste schwierige Ergebnis nachzudenken.

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 2:3 Real Sociedad

    Im wohl Spiel des Wochenendes schnappte sich Real Sociedad beim kriselnden FC Valencia in der 91. Minute den Siegtreffer und erhöhte damit den Druck auf Valencia-Coach Javier Aguirre weiter. Valencia steht nun mit nur vier Punkten aus sieben Spielen auf Platz 19 der Tabelle. Für Sociedad war es der dritte Sieg der Saison, womit das Team im Tabellenmittelfeld liegt.