Am vergangenen LaLiga-Wochenende zog Atletico Madrid mit einem Sieg in LaLiga an dem Erzrivalen Real Madrid vorbei. Das sind großartige Nachrichten für den makellosen Tabellenführer Barcelona.
LaLiga, 7. Spieltag im Überblick: Real Madrid verliert im Titelrennen deutlich an Boden
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Atletico Madrid 2:1 Real Madrid
Real verlor im Titelrennen weiter an Boden und unterlag dem Stadtrivalen Atleti mit 1:2. Die Gastgeber erzielten ihre Treffer durch Grimaldo vom Elfmeterpunkt und Leihspieler Jonathan David. Antonio Rüdigers später Anschlusstreffer für die Mannschaft von Jose Mourinho, die nach dem frühen Platzverweis gegen Dean Huijsen zu Beginn der zweiten Halbzeit auch 40 Minuten in Unterzahl spielte. Real Madrid liegt nach sieben Spielen nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona.
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Sevilla 1:3 Barcelona
Barcelona hat seinen perfekten Saisonstart mit einem 3:1-Sieg beim FC Sevilla fortgesetzt, dank eines Hattricks von Kapitän Raphinha. Der Brasilianer ist in herausragender Form und kommt nach sieben Spielen auf 15 direkte Torbeteiligungen. Barca steht mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze. Was für ein Start für die Mannschaft von Hansi Flick!
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Deportivo La Coruña 1:1 Real Betis
Depors beeindruckender Start in die Saison setzte sich mit einem 1:1 gegen das formstarke Real Betis fort. Alvaro Valles erzielte spät den Ausgleich für die Gastgeber, sodass der Aufsteiger nach sieben Spielen bei 10 Punkten steht. Betis hat 16 Punkte, fünf weniger als Spitzenreiter Barcelona. Außerdem liegt das Team einen Punkt vor Real Madrid.
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Getafe 1:0 Malaga
Am Tabellenende bleibt Malaga nach der 0:1-Niederlage gegen Getafe in der Hauptstadt weiter sieglos. In die Länderspielpause geht das Team als Schlusslicht und hat nun reichlich Zeit, über das nächste schwierige Ergebnis nachzudenken.
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Valencia 2:3 Real Sociedad
Im wohl Spiel des Wochenendes schnappte sich Real Sociedad beim kriselnden FC Valencia in der 91. Minute den Siegtreffer und erhöhte damit den Druck auf Valencia-Coach Javier Aguirre weiter. Valencia steht nun mit nur vier Punkten aus sieben Spielen auf Platz 19 der Tabelle. Für Sociedad war es der dritte Sieg der Saison, womit das Team im Tabellenmittelfeld liegt.
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